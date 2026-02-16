犬が嫉妬してしまう原因

犬は感情が豊かな動物です。嫉妬してしまうことだってあります。嫉妬心から反抗的な態度を見せたり、怒りっぽくなったりすることがあります。

しかし、嫉妬は犬に強いストレスを与えます。嫉妬する機会が多い犬の場合では、心を病んでしまうことがあるかもしれません。

犬が嫉妬してしまう原因を知り、愛犬に嫉妬心を抱かせることが少なくなるようにし、なるべくストレスの少ない生活を送らせてあげましょう。

1.飼い主が他の犬に愛情を向けているのを見てしまったこと

犬が嫉妬してしまう原因は、飼い主が他の犬に愛情を向けているのを見てしまったことです。

お散歩中に出会った他犬、ドッグランで出会った他犬、知り合いが飼っている他犬など、飼い主が自分以外の他の犬に愛情を向けているのを見てしまったとき、愛犬はひどく嫉妬します。

「自分以外の犬を可愛がるなんて…」と、怒る犬もいれば、悲しむ犬もいます。嫉妬心から食欲を失くしてしまったり、元気がなくなってしまったりすることもあるでしょう。

2.同居犬の存在によって構ってもらえる時間が減ったこと

犬が嫉妬してしまう原因は、同居犬の存在によって構ってもらえる時間が減ったことです。

多頭飼いあるあるなのではないかと思うのですが、新しく犬を迎えたとき、先住にとっては「大好きな飼い主を奪われてしまった…」という嫉妬心が生まれるときです。

とくに後輩犬が子犬である場合では、飼い主が子犬に付きっきりになってしまうことがあるため、先住犬にとっては、これまでより構ってもらえる時間が少なくなってしまいます。

嫉妬してしまうだけでなく、不満や対抗心が芽生えてしまうこともあるでしょう。

3.赤ちゃんの家族が増えたこと

犬が嫉妬してしまう原因は、赤ちゃんの家族が増えたことです。

飼い主がどれだけ赤ちゃんを大切に思っているのかは犬にもよく分かります。赤ちゃんは「自分よりも弱い存在なんだ」「守ってあげなければならない存在なんだ」と理解することができます。

しかし、これまで最も自分に注目してくれていた飼い主の全てが赤ちゃんに向けられてしまったと感じ、嫉妬してしまうことがあります。

赤ちゃんに近づこうとしたとき、飼い主に「ダメ」と言われてしまうことがあります。叱られてしまったと落ち込んでしまうことがあります。

ほぼ24時間、飼い主は赤ちゃんに付きっきりでお世話をします。お散歩や遊びの時間が少なくなったり、放っておかれる時間が長くなったりします。

嫉妬心だけでなく、疎外されたような気持ちも感じてしまうことがあるでしょう。

愛犬が嫉妬してしまったときの対処法

嫉妬心から無駄吠えをすることがあります。物を噛んで破壊してしまうことがあります。嫉妬心によるストレスを発散するための行為です。

嫉妬してしまった犬を叱ってはいけません。嫉妬心による問題行動も叱る必要はありません。叱ることで余計に愛犬の心を傷つけてしまいます。

そして、嫉妬するからといって、過剰に構いすぎてしまうこともよくありません。大切なのはバランスです。構いすぎることもストレスになってしまうからです。

お散歩に行く、おもちゃ遊びをするなど、愛犬が飼い主を独り占めすることができる時間を作りましょう。

まとめ

犬が嫉妬してしまう原因を3つ解説しました。

飼い主が他の犬に愛情を向けているのを見てしまったこと 同居犬の存在によって構ってもらえる時間が減ったこと 赤ちゃんの家族が増えたこと

愛犬が嫉妬してしまったときに最も大事なことは「安心させること」です。いつも以上に甘やかそうとするのではなく、いつもの飼い主でいることが最も愛犬を安心させるでしょう。