バナナキャラメリーゼやあんバターも充実…注文後に1枚ずつ焼き上げる軽やか生地が主役の夜限定クレープ店
栄から徒歩5分の場所にある「天空の小悪魔」は、女子大エリアにある夜だけ営業のテイクアウト専門クレープ店。オープン以来、女性を中心に多くの人が訪れています。
生地は焼き上げるとほどよい焼き色がつき、小麦の香りが広がります。すべて注文を受けてから1枚ずつ丁寧に焼き上げるのもこだわりで、軽やかな味わいが特徴です。
自慢の生地をシンプルに楽しめるのが【天空の生地だけ】。シュガーバターで仕上げ、外はパリッと、中はモチッとした食感を堪能できます。【天空のホイップ】は、やさしい甘さのホイップを合わせた一品。どちらもシンプルながら根強い人気を誇ります。
名古屋らしさを感じられる【ANKOホイップ】や【天空のあんバター】は、甘さ控えめの餡子とホイップの絶妙なバランスが魅力。【キャラメルナッツホイップ】は、濃厚なキャラメルソースと香ばしいアーモンドがアクセントになっています。
クレープに加えてドリンクもそろい、気軽に立ち寄れる一軒です。
＜クレープメニュー＞
【天空の生地だけ】（540円）
【天空のホイップ】（756円）
【ANKOホイップ】【天空のあんバター】
【キャラメルナッツホイップ】（810円）
【バナナキャラメリーゼ】（864円）
＜ドリンクメニュー＞
【コーヒー】（432円）
【チャイティー】【ロイヤルミルクティー】
【キャラメルミルク】【チョコレートミルク】（540円）
※2025年12月19日時点の情報です