栄から徒歩5分の場所にある「天空の小悪魔」は、女子大エリアにある夜だけ営業のテイクアウト専門クレープ店。オープン以来、女性を中心に多くの人が訪れています。



生地は焼き上げるとほどよい焼き色がつき、小麦の香りが広がります。すべて注文を受けてから1枚ずつ丁寧に焼き上げるのもこだわりで、軽やかな味わいが特徴です。



自慢の生地をシンプルに楽しめるのが【天空の生地だけ】。シュガーバターで仕上げ、外はパリッと、中はモチッとした食感を堪能できます。【天空のホイップ】は、やさしい甘さのホイップを合わせた一品。どちらもシンプルながら根強い人気を誇ります。





看板メニューの【バナナキャラメリーゼ】は、表面をキャラメリゼしてパリパリ食感を加えたバナナを、たっぷりのホイップで包んだ贅沢な味わい。ほろ苦さと甘さが重なり合う、食べ応えのある一品です。名古屋らしさを感じられる【ANKOホイップ】や【天空のあんバター】は、甘さ控えめの餡子とホイップの絶妙なバランスが魅力。【キャラメルナッツホイップ】は、濃厚なキャラメルソースと香ばしいアーモンドがアクセントになっています。クレープに加えてドリンクもそろい、気軽に立ち寄れる一軒です。＜クレープメニュー＞【天空の生地だけ】（540円）【天空のホイップ】（756円）【ANKOホイップ】【天空のあんバター】【キャラメルナッツホイップ】（810円）【バナナキャラメリーゼ】（864円）＜ドリンクメニュー＞【コーヒー】（432円）【チャイティー】【ロイヤルミルクティー】【キャラメルミルク】【チョコレートミルク】（540円）※2025年12月19日時点の情報です