気象庁によりますと、関東甲信地方は、曇りや晴れで、雨や雪の降っている所があるということです。

【画像をみる】関東甲信地方の1時間ごとの雪雨シミュレーション

きょう（１６日）は、西高東低の気圧配置となりますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨や雪の降る所があるということです。

神奈川県では、１６日夜から１７日明け方にかけて雪や雨が降り、西部の山地を中心に積雪となる所があるでしょう。降雪による交通障害や路面の凍結等に注意が必要だということです。

▶１６日（月）～１９日（木）1時間ごとの雪と雨のシミュレーション

１６日（月）雪と雨のシミュレーション

気象庁によりますと、日本付近は、１７日はじめにかけて、西高東低の気圧配置となる見込みです。また、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるということです。



このため、神奈川県では１６日夜から１７日明け方にかけて雪や雨が降り、西部の山地を中心に積雪となる所があるでしょう。降水量が予想より多くなった場合、西部の山地では大雪注意報を発表する可能性があるということです。



［神奈川県の雪の予想］

１６日１８時から１７日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

東部 ０センチ

西部の平地 １センチ

西部の山地（標高５００メートル以上） ５センチ

１７日（火）

気象庁によりますと、あす（１７日）は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、曇りや晴れで、雨や雪の降る所があるということです。

１７日（火）午後

１８日（水）

１８日（水）午後

１９日（木）

１９日（木）午後

【画像】１６日（月）～１９日（木）1時間ごとの雪と雨のシミュレーション



※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。