【2024年9月開店】上物のネタに遊び心も添えた気鋭の店

池袋北口の繁華街で面白い店を見つけた。

まず店内は靴を脱いで上がるスタイル。これが妙にリラックスできるし、品書きを開けば握りもお決まりはなくお好みのみ。モットーは“一魚一会”。その時々の魚との出合いを大切にする店主の、客に好きなものを食べて欲しいというやさしさなのだ。

大海老800円、炙りかまとろ1000円、真鯛500円、赤貝700円、うに1200円、いくら700円、

『鮨 八（や）えん』（手前から時計回りに）大海老 800円、炙りかまとろ 1000円、真鯛 500円、赤貝 700円、うに 1200円、いくら 700円 かまとろは塩で甘みを引き立てる。特大天然エビの弾力ある歯応えもたまらない。シャリ酢は合わせてから寝かせ角の取れた酸味に仕上げる

しかも、どれを選んでも想像を軽やかに飛び越えてくる。

つまみの「鰹塩たたき」は炙った皮目から滲む脂の上品な味わいに、赤貝の握りは身から放たれる鮮烈な香りにハッとした。以前は志木で25年も店を営んできた彼が、足立や埼玉の市場と確かな信頼を築いてきた証だろう。

加えて巻物も見逃せない。青森・田子産のスライスを仕込んだ「とろにんにく」や納豆＆筋子の「津軽」など変わり種もめっぽう楽しく酒が進む。

『鮨 八（や）えん』店主 増田崇雄さん

店主：増田崇雄さん「その日のおすすめのネタはご相談ください！」

『鮨 八（や）えん』

池袋『鮨 八（や）えん』

［店名］『鮨 八（や）えん』

［住所］東京都豊島区池袋2-46-2第二カドビル地下1階

［電話］03-6780-6559

［営業時間］18時〜23時（22時LO）

［休日］日・祝の月

［交通］JR山手線ほか池袋駅西口（北）から徒歩4分

