【開港から20年】「成人」した神戸空港　初の旅客400万人突破　国際線就航も課題は“空き地”？空港島の産業用地「約8割が未利用」の現実

神戸空港の開港からきょう２月１６日で２０年。現状と課題を取材しました。



神戸空港の開港２０年を祝う式典には、空港を運営する関西エアポートの山谷社長や神戸市の久元市長らが出席しました。



（関西エアポート 山谷佳之社長）「「人間でいきますと成人になるわけですが、空港の場合は２０年で成長が止まるのではなくて、２０年から本来の成長を成し遂げると思っています」



神戸空港の去年の旅客数は約４０６万人と開港以来初めて４００万人を突破。１６日朝は搭乗客らに記念のトートバックなどが配られました。





２００６年に開港した神戸空港。当初は近隣に関西空港があることなどから国際線の発着が認められず、国内線のみの運用で１日の発着回数も制限されました。しかし２０１８年の空港民営化で神戸市が運営権を関西エアポートに売却。関空・伊丹・神戸の「３空港一体運用」が開始され発着枠などが拡充されたことに加えて、去年４月からはチャーター便に限り国際線が就航し、現在は週に約３０便がソウルや台湾など３都市を結んでいます。（台湾から来たツアーガイド）「台中は、昔直接日本に来る飛行機が少なかったので、今すごく便利です」（台湾から来た家族旅行客）「三宮に泊まります。近いです。とても便利です」着実に成長する神戸空港。一方で課題も。４年前に展望デッキに設置された巨大なブロッコリー。民営化を機に飛行機に乗らない人にも空港に来てもらおうとフォトスポットとして整備されましたが、知名度は、もう一歩です。（訪れた人）「ブロッコリー。この存在知らなくて、来た時びっくりしたんですけど、おいしそうだなと」「知らなかったです。ブロッコリー大好きだからテンション上がっちゃって」また空港を含む島全体の活用も課題となっています。開港後、空港周辺には結婚式場ができるなど活性化が期待されましたが、現状は空港施設以外に活用が見込まれる「産業用地」の約８割が未利用のままです。神戸市の久元市長は空港島の今後の活用についてこれから議論していくと述べるにとどまりました。（神戸市・久元喜造市長）「神戸空港の利活用がすすむにつれて、空港島はどうあるべきか、どういう方向性をつけたらいいのか、基本的なところも含めて議論して構想をつくっていく。今の段階で明確なスケジュールを立てることは難しいと思います。いずれ立てないといけません」２０３０年４月には、関空の混雑緩和やインバウンド需要の拡大を見据え国際線の定期便の就航を目指している神戸空港。周辺を含めた活性化に期待がかかります。