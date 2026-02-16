「家バレしません？」さらば青春の光・森田、Uberの“置き配”にツッコミ「ひっどｗ」「コレ起きます」
お笑いコンビ・さらば青春の光の森田哲矢さんは2月15日、自身のX（旧Twitter）を更新。Uber Eatsの“置き配”にツッコみました。
【画像】驚きの“置き配”方法とは？
コメントでは「ひっどw」「何気に、これ家バレしません？」「置き配のやり方も理解せずに適当に配達をしてるんだと思います」「ビル丸ごと所有してると思われてるのでは」「オートロックマンションの場合は備考欄に『オートロック対応後、玄関先に置いてください』まで書かないとコレ起きます」など、さまざまな声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【画像】驚きの“置き配”方法とは？
「ビル丸ごと所有してると思われてるのでは」森田さんは「置き配ってこういうことちゃうで？」とつづり、1枚の画像を投稿。Uber Eatsで食べ物を頼んだようです。通常“置き配”というと玄関前をイメージしますが、画像にはマンションのエントランスに置かれた袋が写っています。
「偽ブクロやん笑笑」自身のXで普段、さまざまなオフショットを公開している森田さん。12日には「珍しくサシ飯」とつづり、男性とのツーショットを投稿していました。その人物は相方の東ブクロさんのように見えますが、ファンからは「ん？偽ブクロ…？？笑笑」「ブクロとサシ！？って思ったら偽ブクロやん笑笑」などのコメントが寄せられていました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)