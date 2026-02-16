²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¤Ë8Àé²¯±ßÅê»ñ¡¡¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ØJT¼ÒÄ¹
¡¡ÆüËÜ¤¿¤Ð¤³»º¶È¡ÊJT¡Ë¤Î¼ÒÄ¹¤Ë1·î½¢¤¤¤¿Åû°æ³ÙÉ§»á¡Ê51¡Ë¤¬16Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢À®Ä¹¤¹¤ë²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³»ö¶È¤Ë´Ø¤·¡Ö2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¤Ç·×Ìó8Àé²¯±ß¤òÅê»ñ¤¹¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£¤¦¤ÁÌó8³ä¤òÀëÅÁ¹¹ð¤äÈÎÇäÂ¥¿Ê¤Ë»È¤¤¡¢¥·¥§¥¢³ÈÂç¤Ø¹¶Àª¤ò¤«¤±¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¡»æ´¬¤¤¿¤Ð¤³¤Ç²Ô¤¤¤À»ñ¶â¤ò¡¢²ÃÇ®¼°¤Ë¿¶¤ê¸þ¤±¤ë¡£²ÃÇ®¼°¤ÏÊÆ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥â¥ê¥¹¡¢¥Ö¥ê¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¿¥Ð¥³¤È¤Î¶¥Áè¤¬·ã²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JT¤Î25Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î¹ñÆâ¥·¥§¥¢¤Ï2°Ì¤Î15.7¡ó¡ÊJTÄ´¤Ù¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃíÎÏ¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤Ï25Ç¯È¯Çä¤Î¿·µ¡¼ï¡Ö¥×¥ë¡¼¥à¡¦¥ª¡¼¥é¡×¤À¡£Ì£¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢26Ç¯1·îËö»þÅÀ¤ÇÌó400ËüÂæ¤ò¹ñÆâ¤ÇÈÎÇä¤·¤¿¡£