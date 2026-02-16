ABEMAオリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via スペイン』が、2026年3月5日（木）夜9時より放送開始される。

【映像】『さよプロ via オーストラリア』ティザー映像

本作は、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組だ。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。

過去に放送された『さよならプロポーズ viaギリシャ』、『さよならプロポーズ viaスペイン』では、番組関連動画の総再生数が1億回（※1）を突破するなど、大きな反響を呼んだ。

この度、3月5日（木）から放送開始する最新作『さよならプロポーズ via オーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加する。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ。2組目は二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ。3組目には結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナのカップルだ。

前シーズンに引き続き、ヒグチアイさんが本番組のために書き下ろした楽曲『もしももう一度恋をするのなら』をテーマソングに、カップルたちの旅路を情感豊かに彩る。

また、参加者の旅の様子を追い、感情の機微を見守るスタジオ見届け人として、前シーズンに引き続き、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通が出演。さらに今シーズンのスタジオ見届け人には、新たにモデル・タレントとして幅広く活躍するゆうちゃみが出演する。ゆうちゃみは「“結婚”か“別れ”という究極の二択を迫られるカップルそれぞれの感情の動きやお互いへの気付きを見ることが今からとても楽しみです！」と期待を込めた。（コメント全文は以下）

▼ナオキ＆リノ

▼ケンシ＆サチエ

▼ユウキ＆ルナ

恋人として過ごす最後の7日間の旅行を経て、最終日に下す決断は、“結婚”か、”別れ“か、注目したい。

■ゆうちゃみ コメント全文

『さよプロ』の仕事がついにきたー！って感じでテンション上がってます！！毎シーズンカップルそれぞれの個性がすごく出ているし“結婚”か“別れ”という究極の二択を迫られるカップルそれぞれの感情の動きやお互いへの気付きを見ることが今からとても楽しみです！

（※1）『さよならプロポーズ viaギリシャ』初回放送から2026年2月12日（木）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『さよならプロポーズ』に関連する動画の累計再生数