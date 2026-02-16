証拠が残りにくく、加害者を特定することが難しいいじめや、表面化しにくい事件。

千葉音声研究所（千葉市中央区）の村岡睦稔（むつとし）さん（４５）は、録音された音声を解析することで、いじめや事件の解明に尽力している。昨年４月にはフリースクールを開校し、いじめなどで学校に通えなくなった子供たちに寄り添っている。（吉持稀紘）

通えなくなった子供のためにフリースクールも

「その筆箱かわいい！ 先生も欲しい」「アマゾンで買えるよー」

千葉市中央区にあるフリースクールの教室に１月下旬、楽しげな声が飛び交っていた。フリースクールは、村岡さんが昨年４月に設立した。小中学生約１０人が通い、学校への復学を目指している。

昨年９月から通う中学１年の女子生徒は、ＳＮＳで友人から暴言を送られ、学校に通えなくなった。フリースクールに通い始めた頃はあえて明るく振る舞っていたが、「悩みを聞いてくれる人が増え、自然体で過ごせるようになった」と話す。

村岡さんは「学校は同年代の子と一緒に、質の高い教育を受けられる場所。『学校に戻らなくていいよ』とは言わない。それでも、困っている子がいたら、遠慮なく頼ってほしい」とほほえむ。

◇

村岡さんのもう一つの「顔」が、ノイズ除去や声紋鑑定を通じて音の正体を特定する「千葉音声研究所」の代表だ。

前職は大手楽器メーカーの社員で、個人的に作曲も手がけていた。そんな経験を基に、２０１７年５月に音声研究所を設立した。現在は全国の弁護士や警察から、いじめや事件に関わる防犯カメラなどの音声解析の依頼を受けている。

初めて受けた相談は、小学校低学年の女児の母親からだった。「娘の様子がおかしい。何か隠し事をしているようだ」

母親が自宅の押し入れに仕込んだＩＣレコーダーには音声が録音されていたが、内容まではわからなかった。

音を詳しく解析すると、そこには「お父さんやめて、痛いよ」と抵抗する女児の声と、父親が性暴力を振るう音が入っていた。

同年代の子供を持つ親として衝撃を受けた。「子供たちを守らないといけない」という使命感に駆られ、子供たちの居場所をつくろうと決意した。

「音は時に、映像より物を語る」と村岡さん。映像は一方向の画角しか映さないのに対し、音はあらゆる方向の様子を探ることができるからだ。

小学生の息子がいる母親からは「息子がいじめられているのではないか」と相談があった。ランドセルの中に入れたＩＣレコーダーに、息子が階段から突き落とされる瞬間の音のほか、相手の「ばーか」という声が録音されていた。相手はいじめを否定していたが、鑑定で声紋が一致した。

◇

本県の公立学校でのいじめの認知件数は２４年度、５万４７２４件で過去最多を更新。前年度から２６９件増え、４年連続の増加となっている。

小中学生のいじめで半数以上を占めるのは、冷やかしやからかい、悪口など。音声研究所へのいじめに関する依頼も２４年が２件だったのに対し、２５年は４０件まで急増した。

「そこに何人いるのか、何で殴られたのか。音からわかることは多く、音で救える命もある」。村岡さんはそう指摘し、「子供に異変を感じたら、守る手段としてＩＣレコーダーなどを活用することも考えてほしい」と語る。

苦しむ子供を一人でも減らそうと、今日も音に隠れた「真実」に向き合っている。