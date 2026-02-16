季節外れの暖かさとなった前日から一転、寒の戻りとなった16日の石川県内。17日も各地で最低気温が氷点下となる見込みで、寒暖差に注意が必要です。



ウメの花が咲き始めた兼六園。



15日は金沢で16度まで気温が上がるなど、4月並みの陽気となりましたが…



重盛 友登 記者：

「午前10時の兼六園です。きのうと比べ肌を刺すような寒さです。観光客の方も上着をきて防寒対策をしています」





観光客：「きのうは無くてもよかったんですけど、上着も帽子もなかったんですけど、きょうは急遽つけてきました」「上着持ってくるの忘れたのと、ちょっと舐めてましたね」

16日の日中の最高気温は、金沢・輪島共に6.8度などと1日を通して気温が上がらず、前日より10度ほど気温が低く、急な寒の戻りとなりました。



15日から金沢を訪れていた観光客も急ピッチで寒さ対策。



観光客：

「カイロ持ってきました。きのう、めっちゃ暖かかったんでびっくりしてます。下にいっぱい履いてきました」



気象台によりますと、17日の朝は放射冷却現象が強まり、予想最低気温は金沢・輪島共に氷点下1度と、冷え込む見込みとなっています。



寒暖差による体調の変化に注意してください。

