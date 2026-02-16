ここ数日の寒暖差の激しい石川で、気になるのは健康面です。被災地の子どもたちの運動不足を解消しようと16日、石川県珠洲市で運動を習慣付けるための取り組みが行われました。



リズムに合わせて自由に体を動かす子供たち。



石川県珠洲市の小学校で16日に行われたこのイベントは、被災地の子どもたちに運動の習慣を付けてもらおうと、石川県などが実施したものです。



参加した児童は：

「ダンスとかピックルボールが楽しかったです」





現在、市内の小学校9校のグラウンドに仮設住宅が建っている珠洲市。

運動するスペースがが限られることから、児童の運動不足が懸念されています。



主催者は：

「基本的にはそういった(運動の時間は)おそらく減っていて、結果的には体をほぐす時間が少なくなっているのではないか」



一方、実際の世界だけではなく、バーチャルな世界で運動ができるこんな機器が…



山東 徹也 記者：

「おお！！斜面が見えてきた！斜面が見えてきた！あたる！！」

この日、金沢工業大学が発表したのは、冬季パラリンピックでも競技種目にもなっているチェアスキーのVR機器。



他にも、腕を動かすことで前に走り出したり、椅子から立つことでジャンプができるといった、ゲーム感覚で運動を楽しむことができるVRも紹介されました。



目指すのは、安心・安全かつ誰でも運動ができる環境づくりです。



金沢工業大学ロボスティック学科・岡澤 光希 さん：

「着座した状態であれば転倒などのリスクもないし、よりゲーム性の高いコンテンツを提供することによって楽しい。繰り返しやっていただくことが有効だと考えた」



健康な生活に欠かせない運動。その在り方も進歩し続けています。

