「評論家の中では一番のシーズン」…社長の熱弁に同意

ドジャースの大谷翔平投手が、ブランドアンバサダーを務めるdip株式会社の公式YouTubeチャンネルに出演し、冨田英揮代表取締役社長兼CEOと対談を行った。16日に公開された動画内で、自身にとって「一番手応えがある」シーズンについて明かした。

動画内で冨田社長は、史上初の「50本塁打＆50盗塁（50-50）」を達成した昨季を含め、近年の活躍を称賛。「もう全てが……選べないですよね」と語りかけた。大谷は2021年、2023年、2024年、2025年と満票でMVPを受賞しているが、冨田社長は「僕の中ではもう5年連続なんです」と持論を展開した。

特に強調したのが2022年だ。この年はベーブ・ルース以来となる「2桁勝利＆2桁本塁打」や、史上初の投打ダブル規定到達を達成するなど歴史的なシーズンだったが、ア・リーグ新記録の62本塁打を放ったアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）がMVPを受賞した。

冨田社長が「あの時（2022年）の成績すごかったじゃないですか。あの時に選ばれないっていうのは、ちょっと比較のしようがなかったというのもあると思いますが、評論家の中では一番のシーズンだったというぐらいのやつだったんで」と熱弁を振るうと、大谷も呼応。「僕の中でも、まあ、2022年が一番手応えはあるので」と明かした。

数々の偉業を成し遂げてきた中でも、二刀流としてフル回転し、投打で異次元の数字を残したシーズンに、確かな自負をのぞかせていた。冨田社長から「本当に日本国民としてすごい誇りです」と伝えられると、大谷は「ありがとうございます」と笑顔で応じていた。（Full-Count編集部）