“育休中”の『賢い医師生活』主演俳優、親友芸能人が近況を明かす「新生児なのに完成されている」

最近、第2子が誕生した俳優チョ・ジョンソクが、親友で俳優のチョン・サンフンを通じて、近況を伝える。

来る2月17日、韓国で放送されるSBSのバラエティ番組『暇さえあれば』では、MCのユ・ジェソク、ユ・ヨンソクとともに、俳優チョン・サンフン、女優チ・イェウンが家族のような関係性を披露する。一山（イルサン）に癒やしとドーパミンと少しばかりの幸運を届ける様子が捉えられる。

この日、チョン・サンフンは登場してすぐ、服装だけでユ・ジェソクとユ・ヨンソクの笑いのツボを刺激する。

彼は、「今日はチョ・ジョンソクがプレゼントしてくれたダウンジャケットを着てきた。ヨンソクのマネージャーの方と同じ服だ」としれっと2人とのつながりを見つける。ユ・ジェソク、ユ・ヨンソク、チョン・サンフンの3人は、皆チョ・ジョンソクと親しい。

（写真提供＝OSEN）チョ・ジョンソク

（写真＝SBS）右下：左からユ・ヨンソク、チョン・サンフン、ユ・ジェソク

ユ・ジェソクが、「少し前にジョンソクに第2子が生まれたよね」と喜ぶと、チョン・サンフンは「ジョンソクがとても喜んでいた。第2子の写真を見たが、新生児が可愛いということは少ないのに、すでに完成されている」と耳打ちし、皆の好奇心を刺激する。

ここで、チョ・ジョンソクとの突然通話まで叶い、関心を集める。チョ・ジョンソクは電話に出るなり、「子供が生まれて真っ先にお祝いの連絡をくれたのが、ジェソクさんだった。『さすがジェソク兄さんだ』と思った」と感謝を伝える。

なお、『暇さえあれば』は2月17日に韓国で放送予定だ。