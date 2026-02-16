デビュー10周年を迎えるPENTAGON、約3年ぶりに“完全体”集結！「HMA 2025」で感動のステージ披露

今年デビュー10周年を迎えるボーイズグループPENTAGONが“完全体”でステージに立ち、世界中のファンに感動を届けた。

PENTAGONは、2月15日にソウル・KSPOドームで開催された音楽授賞式「Hanteo Music Awards 2025」（以下、「HMA 2025」）に出演した。

【注目】「解散ではない」とされたPENTAGONの挑戦とは？

同授賞式でPENTAGONは「10周年インフルエンシャル・アーティスト」部門を受賞し、10年間にわたりK-POPシーンに与えてきた大きな影響力を改めて証明した。受賞後、メンバーは「10年という時間があっという間に過ぎた。情熱と勢いで集まった僕たちが、変わらぬ思いで10周年まで走り続けてきた。この場を借りて、ありがとう、そしてお疲れさまと伝えたい」とコメントした。

（写真＝「Hanteo Music Awards 2025」）

さらに「PENTAGONとして存在できるよう、そばで応援してくれたUNIVERSE（ファンダム名）がいなければ、今この場に立つこともできなかった。心から愛している」とファンへの感謝を語り、「UNIVERSEという花のそばで一生歌い続けるミツバチのようなPENTAGONでありたい。これからもUNIVERSEのそばでずっと歌い続ける。ありがとう」と心のこもったメッセージを送った。

この日PENTAGONは、圧巻のパフォーマンスも披露した。ファンソング『With UNIVERSE』でステージの幕を開けた彼らは、『SHINE』で会場の熱気を最高潮に引き上げ、華やかな祝祭ムードを完成させた。

PENTAGONは、兵役や個人活動などで長い空白期間があったにもかかわらず、10年の歩みを凝縮した“完全体”としての実力を証明した。約3年ぶりに再集結したメンバーたちは、彼らならではのパワフルなエネルギーと強固なチームワークが際立つパフォーマンスを披露し、会場を熱く盛り上げた。

なお、「HMA 2025」を通じて完全体としての存在感を改めて証明したPENTAGONは、今後もさまざまな分野で精力的な活動を展開していく予定だ。

（記事提供＝OSEN）