首の脊髄手術のため入院中のタレント・マツコ・デラックスはレギュラー出演中のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）の１６日の放送も欠席。代役として女装家のダイアナ・エクストラバガンザが出演した。

冒頭、「あの人に何かあったら私が呼ばれるっていうね…」と愚痴ったダイアナ。ＭＣの垣花正に「マツコさんの情報は？」と聞かれると「あの人の近況は、私は大体、ネットニュースで」と、なんの情報もないことを明かした。

長年、マツコと共演の株式トレーダー・若林史江さんも「私も一生懸命、マツコさんにメール送ってたの。いっこうに返事が来なくて。おかしいな、そんなに具合悪いのかな？と思ったら、全部、未送信ホルダーに移ってたわけ。私は着拒（着信拒否）されてるのか、新しいメールアドレスを教えてもらえないのか？ 結局、送れてなくて返ってきてたの」と明かした。

垣花が「お見舞いとかも多分、すごく嫌がるタイプの方と思うんですけど、どうされますか？」と聞かれた若林さんは「私は連絡が取れないんで」とポツリ。ダイアナも「多分、私も着拒ね…」と苦笑していた。

この日の生放送の最後までマツコからの電話などの連絡はなし。番組の最後で来週２３日の放送では、マツコの代役としてミッツ・マングローブが出演することが発表された。

マツコは９日の同番組に入院先から電話出演。３日ほど前に首の脊髄を手術して入院中であることを報告した。ＭＣの垣花正と大島由香里アナウンサーの呼びかけに対し、「すいません。急だったんだけど、脊髄をね、首の脊髄が圧迫されちゃって、手足にしびれが出ちゃって、病院に行ったら『急いで手術をした方がいい』と言われて、すでに手術が終わって、入院しているのよ」と説明。

「急にお休みをいただくことになっちゃって、申し訳ない」と謝罪した上で復帰時期については「はっきり分からない。まだ手術して３日くらいしかたってないから、術後の経過を見てもらって、決まるから。一応、元気だけど、いたわりなさいよ」としていた。