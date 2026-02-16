◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１６日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグで、世界ランキング５位の日本は、１０チームの総当たり戦でここまで通算１勝４敗。過去、負け越して上位４チームによる準決勝に進出したチームはなく、１敗もできない崖っぷちに追い込まれた。

６戦目は、日本時間１７日午前３時５分から、同２位で、２度の五輪金メダル、２０２５年世界選手権優勝の強豪カナダと対戦する。カナダは、今大会も優勝候補のひとつだったが、１５日終了時点で、通算１勝３敗と、まさかの負けが先行するスタートとなった。

開幕で同８位のデンマークに勝っただけで、同１０位の米国、同６位の英国、同１位のスイスに、すべて１点差で敗れ３連敗中だ。世界選手権最多１９度の優勝を誇るカナダとしても、これ以上の負けは許されない。

日本女子のフォルティウスは、昨年の世界選手権１次リーグで同メンバーのカナダと対戦した。第８エンド（Ｅ）に５失点を喫し、残り２Ｅを残し２−１１で負けを認めるコンシードで大敗した。また、同チーム同士は、２０２５年のグランドスラム・シリーズでも３度対戦し、カナダのチームが３戦全勝だ。

日本女子にとって朗報なのは、最終投者（スキップ）吉村紗也香の復調だ。ショット成功率が、５戦中３戦で６０％台だったのが、５戦目の日韓戦では８４％と、５戦中自身最高をマークした。世界１位のスイスを破った金星の時も８３％と高い成功率で、強豪撃破には、復調した吉村が頼りになる。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。