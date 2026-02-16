100年以上の歴史を誇る英国メーカー

錆びついた古い南京錠をこじ開け、きしむドアを押し開けて、愛情とレストアを心待ちにしているクラシックカーを発見する。これは、多くのクルマ好きにとっての夢だろう。このように納屋や倉庫で長く保管されていたクルマを見つけることを「バーンファインド（barn find）」と呼び、同ジャンルに特化したYouTubeチャンネルも存在する。

【画像】脈々と語り継がれるアルヴィスの歴史【1920年代に生産されたアルヴィス10/30を詳しく見る】 全28枚

だが、そうした手間がすべて省かれたらどうだろう？ 英国ケニルワースにあるアルヴィス社を訪れれば、まさにそれが実現する。



英国にあるアルヴィスのワークショップを訪問した。

アルヴィスは英国自動車産業の中心地ウェスト・ミッドランズに深く根ざした企業だ。シンクロメッシュギア、前輪駆動、独立懸架式フロントサスペンションなど、多くの新技術を先駆けて導入した。1920年代には前輪駆動のグランプリレーサーを戦わせたこともある。

アルヴィスの自動車生産は1968年に終了したが、乗用車部門は元従業員によるコンソーシアム（共同事業体）に移管され、今日までアルヴィス車を丹念に整備する場所として存続している。

30年以上この事業を営むアラン・ストート氏は「当時は自動車コレクターなんて存在しませんでした」と語る。「古いクルマを持っている人は、貧乏か変わり者のどちらかだと思われていました。アルヴィスも自社の乗用車部門が10年以上続くとは想像もしていなかったでしょう」

すべての車両の履歴を保管

今も建物内には純正部品が豊富に保管されている。天井まで届く棚が何十列も並び、何時間でも眺めていられる。オリジナルの設計図や所有者の記録もすべて残っている。クラシックカー市場でアルヴィス車を購入すれば、その車歴を網羅した資料をここで見ることができる。

「『このアルヴィスを買ったんですけど』というお客様がいらっしゃったら、新車時からの完全な履歴を印刷してお渡しします」とストート氏は言う。その証拠に、彼は何気なくフィリップ王子の工場宛ての資料原本を広げ、紅茶を飲みながらパラパラとめくって見せてくれた。当然ながら、こぼれないように十分に距離を置いて……。



アルヴィスのワークショップ

「年間150〜200台が当ワークショップに届きます。多くの人が長期間にわたって所有しており、単なる移動手段ではなく、クルマそのものに興味を持って購入されたのです。『50年代の学生時代からこのクルマを持っていて、娘の結婚式にこのクルマで参列すると約束したんだ』と、いくつかの箱とラダーシャシーを携えて来店するお客様も珍しくありません。わたし達が扱うのはそういうクルマです」

アルヴィスは創業から49年間で約2万2000台を生産したが、現存するのは5000台弱。しかし、ストート氏の指導のもと、その数は徐々に増えている。アルヴィスは現在、部品供給と整備業務に加え、継続生産事業を展開しているのである。

自分だけの1台を作ることも

32万5000ポンド（約6780万円）ほど用意すれば、新車を注文できる。6種類のボディスタイルから選択可能で、3.0Lまたは4.3Lの直列6気筒エンジンを搭載。オリジナル仕様に準拠しつつ、現代技術（スムーズなトレメック製トランスミッションなど）を適度に採用しているため、排出ガス試験も難なくクリアする。

あるいは、ナルニア国のようなアルヴィスの部品倉庫を探索していくと、別の施設にたどり着く。そこには中古シャシーが所狭しと並び、次のオーナーを待っている。オリジナルのナンバープレートを付けた、新しいアルヴィスを手に入れるチャンスだ。



アルヴィスのワークショップ。部品や記録がずらりと並ぶ。

「購入者にとっての楽しみの1つは、製作過程そのものにあります」とストート氏は語る。「自ら足を運び、車内に座り、製作に参加できます。そして完成車が自分だけの唯一無二のクルマだと実感していただけます」

古いアルヴィス車を再生するには最大5000時間を要し、ほぼすべての部品が現地で製作または調達される。「何しろ、ここは英国自動車産業の中心地ですから」と彼は明るく言い添えた。

ケニルワースは単なるノスタルジーに浸る場所でも、都合良くバーンファインドできる場所でもない。激動の時代における英国自動車製造のサクセスストーリーなのだ。

実際に運転してみた

「試乗してみませんか？」とアラン・ストート氏が提案してくれた。気温は摂氏0度を下回っており、4.3Lのバンデン・プラのコンティニュエーションモデルが履くブロックリータイヤにとっては厳しい環境だ。

筆者に手を貸してくれたのがカラム・ロバーツ氏だ。24歳の陽気な彼は、ワークショップを一休みして、このモデルの操作方法と、いかに思い通りに動せるかを教えてくれた。



アルヴィスのワークショップ

最新の6速MTは軽々とシフトチェンジができ、朝の渋滞も楽々だ。手や足を動かすたびに、クルマは敏感に反応する。全盛期に、このようなクルマを運転するのに高い技術が求められていた理由もよく分かる。しかし、部品には現代的な要素が巧みに取り入れられているため、単にクルマを走らせ続けるだけでなく、クルマのコントロールに集中することができる。

巨大な直列6気筒エンジンは、25.4kg-mという太いトルクバンドを誇っている。この巨大な車体では控えめな数字に聞こえるかもしれないが、1000〜4000rpmと幅広い回転域で発揮される。

クルマも筆者も、一度もミスをすることなく走り続けた。ふぅ。このオリジナルの設計図そのままのアルヴィス車が、現代に求められる基準を満たしている証拠があるとすれば、まさにこれだろう。

英AUTOCAR誌は1938年に、アルヴィス・スーパーツアラーの0-97km/h加速を11.3秒と計測し、「スーパーカー」と評した。ロバーツ氏によれば、今ではさらに速くなっているという。そろそろ試乗用の機材を引っ張り出すべきかもしれない……。