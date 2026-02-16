お笑いコンビ「海原やすよ ともこ」の海原ともこ（54）が15日放送のテレビ大阪「やすとものどこいこ!?」（日曜後3・00）に出演。「霜降り明星」粗品（33）から託された後輩芸人を明かした。

同番組には、NSC36期で同期生の「バッテリィズ」エースと「ダブルヒガシ」大東翔生、同35期の先輩ながら、大東が「僕がかわいがってる先輩」という「豪快キャプテン」山下ギャンブルゴリラの3人が登場した。

「YouTubeのチャンネルもやってて」という仲の3人だったが、偶然お揃いのパーカーを着てきたエースと山下に対し、大東は知らなかったようで「（事前に）言うとかんと」と不満をぶつけた。

そのパーカーはエースの友人が手掛け、3人とも持っている物だと明かされた。1人浮いた格好の大東を、ともこが「ちょっといじめんといて」とかばうと、ともこの相方・やすよは「うしろに凄いモノがおるから、守ろうとしてるだけやねん」と大笑いした。

昨年末に「霜降り明星」粗品と話す機会があったといい、ともこが「大東君と仲良くしてる」と明かすと、粗品は「かわいがってやってください」と告げたそう。

そのためともこは「粗品君、かわいがってるで〜！」とカメラ越しに声を掛けた。大東本人はそのエピソードに、まんざらでもなさそうな表情を見せていた。