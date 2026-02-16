◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

雪の上でももぐもぐタイムが見られました。

平昌五輪で銅メダルを獲得したカーリング女子日本代表のロコ・ソラーレがハーフタイムの休憩中にお菓子を食べる様子が話題となり、その年の新語・流行語大賞にもノミネートされた“もぐもぐタイム”。

ミラノ・コルティナオリンピックでは雪の上で“もぐもぐタイム”が行われました。その人物はスノーボード男子ビッグエアで金メダルを獲得した木村葵来選手。2種目目となるスロープスタイルに登場した木村選手でしたが2回目の転倒も響き予選敗退に終わっていました。

そんな予選終わりの木村選手をみると手には特大のおにぎり。どんどん口に頬張っていきました。

カメラの前にあらわれた木村選手はおにぎりについて「上島コーチがいつも練習終わりや大会終わりに握って持ってきてくれるのでそのおにぎりをおいしく食べてました」と笑顔。中身は味噌おにぎりだそうで、その味に「100点です」と笑顔を見せました