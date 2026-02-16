『ジーユー』×『星のカービィ』コラボアイテムを5/1から発売！ リゾートを満喫するカービィやワドルディたちが特徴のTシャツや、ラウンジウェアを展開

カービィたちと南国気分！ 『ジーユー』×『星のカービィ』コラボレーションコレクションが5月1日発売、990円からの“プププリゾート”コレクション

ジーユーが、人気ゲーム『星のカービィ』とのコラボレーションコレクションを2026年5月1日（金）より全国のジーユー店舗およびオンラインストアで発売します。

「プププリゾート」をテーマに、あきれかえるほど平和なリゾート気分を表現したアイテムが勢揃い。

ウィメンズではフルーツやスイーツ柄のTシャツやパジャマ、メンズではクラシックなドット絵Tシャツやリゾート感あふれるラウンジセットが登場します。

さらに子供用のアイテムも展開され、家族みんなで楽しめる全ラインナップは見逃せません。

（以下、プレスリリースより）

「星のカービィ」とのコラボレーションコレクションが登場

「プププリゾート」をテーマにしたアイテムを多数展開

｢YOUR FREEDOM 自分を新しくする自由を。｣がブランドメッセージのジーユーは、「星のカービィ」とのコラボレーションアイテムを、2026年５月1日（金）より、全国のジーユー店舗およびオンラインストアで販売開始します。

今回のコレクションは、“「プププリゾート」であきれかえるほど平和なリゾート気分を楽しもう！”をテーマに、リゾートを満喫するカービィやワドルディたちのデザインがポイントのTシャツや、おうちの中でも楽しめるラウンジウェアなど、多数のアイテムをご用意しました。

ウィメンズは、おいしいものがたっぷりの「プププリゾート」にちなみ、フルーツやスイーツをプリントしたTシャツをはじめ、遊んで食べて、のんびりしたりと、リゾート気分を楽しむカービィとワドルディたちをモチーフにしたパジャマやバッグを展開します。

メンズは、クラシックなドットデザインを取り入れたTシャツと、リゾート感あふれるヤシの木や、浮き輪でくつろぐワドルディをデザインしたラウンジセットをラインアップ。

キッズは、ウィメンズと同じくフルーツやスイーツの柄を取り入れたプリントのほか、泳いだり、遊んだりと、リゾートを楽しむカービィたちのかわいらしい姿がポイントのTシャツと、スウェットショーツを展開します。

おうちの中でも外でも、カービィたちと一緒にリゾート気分を楽しめるアイテムにぜひご注目ください。

■コレクション概要

販売期間：2026年５月１日（金）より販売開始

販売店舗：ジーユー店舗およびオンラインストア

商品数 ：ウィメンズ２型・メンズ２型・キッズ３型・グッズ１型

価格帯 ：990円〜2,990円

※コレクション全ラインナップおよび各商品の詳細は特集ページよりご確認ください。

https://www.gu-global.com/jp/ja/feature/contents/collaboration/kirby

■商品ラインナップ

【WOMEN】

【MEN】

【KIDS】

【GOODS】

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

■「星のカービィ」について 株式会社ハル研究所と任天堂株式会社が開発し、任天堂株式会社が発売する人気ゲームシリーズ。 「星のカービィ」の最新情報についてはこちらのページをご覧ください。

https://www.kirby.jp/