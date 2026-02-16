『ガンダム 閃光のハサウェイ』新たな特典発表 メカビジュアルカード＆「ジージェネエターナル」プロモコード
アニメ映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ』の新作『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』（1月30日公開）の新たな入場者特典が発表された。20日より４週目入場者プレゼントとして、公開記念メカビジュアルカード＆「ジージェネエターナル」プロモーションコードを配布する。
【画像】新たな特典発表！『閃光のハサウェイ キルケーの魔女』名場面カット
先日解禁となった本作の決戦の舞台、オーストラリア、ウルル(エアーズロック)にて、ハサウェイとレーンの激しいモビルスーツ戦を捉えた公開記念メカビジュアルを使用したカードと、スマートフォンアプリ「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」内にて使用できる「ジージェネエターナル公開記念特別ステージ挑戦チケット」のプロモーションコードのセットとなる。
『閃光のハサウェイ』は、2019年に迎えたガンダム誕生40周年、さらに宇宙世紀の次の100年を描く「UC NexT 0100」プロジェクトの映画化作品第2弾として制作されたもの。
アムロとシャアによる最後の決戦を描いた『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』（1988）の世界観を色濃く継承する作品で、反地球連邦政府運動「マフティー」の戦いを縦軸に、そのリーダーであるハサウェイ・ノア、謎の美少女ギギ・アンダルシア、連邦軍大佐ケネス・スレッグの交差する運命を横軸に描く。
2021年に公開された第1作目『閃光のハサウェイ』は、興行収入22.3億円を突破する大ヒットで、『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』では、シリーズ史上、もっとも濃密なドラマが展開され、少女ギギにかつてのトラウマを思い出すハサウェイが、彼女の言葉に翻弄されながらもマフティーとしての目的、アデレード会議襲撃の準備を進めていくストーリーが展開される。
