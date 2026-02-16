雪や氷などの「冬道」を安全に歩く4つのポイントを紹介 きょう夕方から東京・神奈川で雪の可能性
きょう16日は夕方から翌日明け方にかけて、東京や神奈川で雨や雪になる見込みで、東京23区でも条件次第では「積雪」の可能性があると発表されている。国土交通省 北海道開発局 函館開発建設部の公式Xでは、転倒などが不安視される状況で冬道を安全に歩く4つのポイントを紹介した。
【画像2枚】冬道を安全に歩く4つのポイントを画像付きで紹介
内容は以下の通り。
■路面の状態をよく観察
踏み固められたところは要注意。さらに、氷の上に雪がうっすらのっている状態も危険。
■靴の裏全体を路面に
ツルツル路面では重心を前にし、靴の裏全体を路面に付けてゆっくり歩く。
■ゆっくり余裕をもって
急いでいる時に限って転びやすい。ゆっくり余裕をもって歩くこと。転び方によっては骨折の危険性もある。
■小さな歩幅で歩く
雪道は歩幅を小さくし、そろそろと歩くのが基本。
また、「滑りづらくなる豆知識」として、靴にストッキングを巻く、横方向に小さな歩幅でゆっくり歩くと滑りづらくなる（カニ歩き）という方法も紹介されている。
【画像2枚】冬道を安全に歩く4つのポイントを画像付きで紹介
内容は以下の通り。
■路面の状態をよく観察
踏み固められたところは要注意。さらに、氷の上に雪がうっすらのっている状態も危険。
ツルツル路面では重心を前にし、靴の裏全体を路面に付けてゆっくり歩く。
■ゆっくり余裕をもって
急いでいる時に限って転びやすい。ゆっくり余裕をもって歩くこと。転び方によっては骨折の危険性もある。
■小さな歩幅で歩く
雪道は歩幅を小さくし、そろそろと歩くのが基本。
また、「滑りづらくなる豆知識」として、靴にストッキングを巻く、横方向に小さな歩幅でゆっくり歩くと滑りづらくなる（カニ歩き）という方法も紹介されている。