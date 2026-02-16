STARGLOW、英音楽メディア『NME』の“世界の注目新人アーティスト”に選出 過去にはビリー・アイリッシュ、デュア・リパなど
BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが、イギリスの音楽総合メディア『NME』が発表した、世界中の注目すべき新進気鋭アーティストを選出するリスト「The NME 100: Essential Emerging Artists For 2026」に選出された。
【写真】キラキラ！STARGLOWメンバーのソロショット
『NME（New Musical Express）』とは、1952年に創刊されたイギリスの音楽メディアで、「The NME 100」は音楽の未来を形作る可能性を秘めた世界中の新進アーティストを選出する企画。2017年の初回発表以降、ビリー・アイリッシュ、デュア・リパ、ヤングブラッド、ケシなどが「The NME 100」名を連ねてきており、STARGLOWは今年、日本から唯一の選出となった。
8万人を動員した『BMSG FES'25』にて初ステージを迎え、デビュー前から圧倒的なスケールでその第一歩を刻んだSTARGLOWは、今年1月にデビュー曲「Star Wish」でオリコン週間シングルランキング(2月2日付) 1位を記録。神奈川・横浜BUNTAIにて開催された初のワンマン公演『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』では、2日間の計3公演で約1万5000人を集客。チケットは一般発売と同時に全公演ソールドアウトとなるなど、注目を集める存在となっている。
今回の選出にあたり、『NME』はグループの音楽的クオリティと、次世代を担うポテンシャルを高く評価。日本を代表する新たな才能として、世界へその名を轟（とどろ）かせる第一歩を刻むこととなった。STARGLOWは、今回の快挙を大きな足がかりとし、日本国内のみならず、アジア、そしてグローバルマーケットを見据えた活動が期待される。
STARGLOWは4月1日に2ndシングル「USOTSUKI」をリリースし、この2ndシングルを携え、4月から全国17都市を巡る自身初のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の開催も決定している。
