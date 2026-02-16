10年在籍したSKE48を2025年8月に卒業した元アイドルが「100人中100人に告白される髪型」という難題をオーダーし、大胆なカットで劇的変身。本人は仕上がりに大満足だったが、審査員から美容師へ鋭い指摘が入る場面があった。

【映像】仰天イメチェンのビフォー・アフター

2月14日に配信されたABEMA『恋髪オーディション』#2では、前回の審査で勝ち残った12人による3次審査の模様が公開された。3次審査は3人1組のチーム戦で行われ、カットモデルとして元国民的アイドル4人が登場。美容師たちはチームごとに1週間かけて、彼女らの理想の恋髪を作り上げる課題に挑んだ。

SKE48では“ビジュアル担当”だった菅原茉椰（26）は、「少女漫画が好きで、王子様みたいな人がタイプ。漫画に出てくるような、ヒロインになれたら」と乙女心を告白。また、ヘアスタイルに対して、「たくさんの方に愛されたいので、100人中100人に告白される髪型にしていただけたら」とハードルの高いオーダーを出した。

担当チーム（hina、だいあ、マエダジュン）はこのオーダーに対し、約15cmカットしての“ヒロインボブ”をテーマに施術。「モテは顔だけではなく、雰囲気やオーラも大事」と考え、肩につく長さのボブスタイルに、柔らかく深みのあるピンクカラーを合わせ、タイトさの中に動きのあるスタイルを完成させた。

変身後、この場で初めて自身の姿を見た菅原は、「えっ、すごい！うれしい、かわいい」と大喜び。「100人中何人に告白されそうですか？」という審査員長・高木琢也氏の問いには「100人！」と即答し、会場の笑いを誘った。

しかし、質疑応答では緊張が走る場面も。審査員で“日本人女性唯一の3つ星美容師”野々口祐子氏は「割としっかり巻かれてるなって印象だったんですけど。それは共有した上で、あのカットラインにした感じですか？」「最終的に、本当にそれでいいのか？という突き詰めは出来ていたのか。しっかり巻くということは、ある程度レイヤーも入れたほうがいいと私は思うので。最終イメージに対して、どれだけストイックに話し合えたのかは気になりました」と、厳しいコメントを送った。

『恋髪オーディション』は、美容師たちが得意なスタイルで「女性史上最高のベストヘア」を創り出し、女性の恋を髪から輝かせる、“次世代スター美容師”発掘プロジェクト。日本を代表するカリスマ美容師・高木琢也氏や、BTSやaespaなど数多くのK-popアーティストを担当するチェ・ムジン氏らトップ美容師が審査員を務め、3月14日開催予定の『マイナビ TGC 2026 S/S』で初代グランプリが決定する（賞金300万円等）。