µÈ½»¡¡£±£²Ç¯¤Ö¤ê¹ç¥³¥ó¤ÇÈ¿¾Ê¡Öà¹ç¥³¥ó¤ÎºÂ³Øá¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¡Ö¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦²óÅúÎã¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ÎµÈ½»¤¬¡¢£±£¶Æü¤Þ¤Ç¤Ë£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈ½»¤Ï¡¢¡Ö¹ç¥³¥ó¤ÎºÂ³Ø¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¡×¤½¤¦¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢£±£²Ç¯¤Ö¤ê¤°¤é¤¤¤Ë¹ç¥³¥ó¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£
¡¡¹ç¥³¥ó¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤¢¤¤¤Ê¤×¤¥¤¬¼çºÅ¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤¤¬¹¥¤¤Ê¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤³¤ÇµÈ½»¤Ï¡Ö¡Ê¥â¥°¥é¥¤¥À¡¼¡Ë¤È¤â¤·¤²¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ç¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡×¤·¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¤Ï¡ÖÃËÀ¿Ø¤ÎÊý¤Ï¤¹¤´¤¯¶õµ¤¤¬ÆÉ¤á¤Æ¡¢°ì±þ¹ç¥³¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡Ø¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡×¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡Ö¤È¤â¤·¤²¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Ê°Õµ¤ÍÈ¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¥â¥´¥â¥´¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¡£
¡¡¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤âÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ÂºÝ¤Ï¡ØË½ÎÏ¤ò¤Õ¤ë¤ï¤Ê¤¤¿Í¡Ù¡ØÁ°²Ê¤¬¤Ê¤¤¿Í¡Ù¤È¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¸À¤¦¤È°ú¤«¤ì¤ë¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ºÂ³Ø¡£¡Ö¡Ø¹ç¥³¥ó¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤ÎÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¤è¡Ù¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦²óÅúÎã¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£Ç¯¹æ¤ò³Ð¤¨¤ë´¶¤¸¤Ç¡Ø¤³¤¦Íè¤¿¤é¡¢¤³¤¦¤Ç¤¹¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£