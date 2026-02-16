¡Úµð¿Í¡ÛÂ§ËÜ¹·Âç¤¬¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤ËÅÐÈÄ¡¡°ÂÂÇÀ£²¤Ç£³»Íµå¡Ö²ÝÂê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿µð¿Í¤ÎÂ§ËÜ¹·ÂçÅê¼ê¡Ê£³£µ¡Ë¤¬£±£¶Æü¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤ËÅÐÈÄ¡£ÂÇ¼Ô¤Î¤Ù£¸¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢·×£²£·µå¤òÅê¤²¤Æ°ÂÂÇÀ¤Ï£²¡¢£³»Íµå¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄÃæ¾¤Î¼¡¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿Â§ËÜ¤Ï£±¥»¥Ã¥ÈÌÜ¡¢ÀèÆ¬¤ÎºäËÜ¤Ë¤Ïº¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯¾¾ËÜ¤òÆó¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤È¤Ï£²ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢º¸Á°ÂÇ¤È»Íµå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ï¹ÃÈå¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Â³¤¯Âç¾ë¤Ë¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢º´¡¹ÌÚ¤òÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ºÇ½ªÂÇ¼Ô¤Î±§ÅÔµÜ¤Ë¤Ï»Íµå¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡±¦ÏÓ¤Ï¡Ö²ÝÂê¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¤ó¤Ç¡£¼¡¼ÂÀï¤ËÆþ¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²ÝÂê¤òÄÙ¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤µå¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤½¤ì¤ÏÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢µåÂ®¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö£±£´£¶¡Ê¥¥í¡Ë¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¼¡¤Ï½Ð¤»¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¡Ê¾Âç¡Ë¤µ¤ó¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤ÇÉé¤±¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡£¼¡´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¿·ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØÈÖ¹æ£´£³¤Ï¡¢¼ÂÀï¤Þ¤Ç¤Ë²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£