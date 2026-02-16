¹ñÌ±Ì±¼ç¡¦ÂÎ©¹¯»Ë»á¡¡°Ý¿·¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤Î¹ñÀ¯¿Ê½ÐÊóÆ»¤Ë»ýÏÀ¡ÖÀ¯ºö¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×
¡¡¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÎÂÎ©¹¯»Ë»²±¡µÄ°÷¤Ï£±£¶Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¡¦µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂåÉ½¤¬¹ñÀ¯¿Ê½Ð¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿µ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÈÂ¼»á¤ÏÍè½Õ¤Þ¤Ç¤ÎÂçºåÉÜÃÎ»öÇ¤´üÃæ¤Ë¡ÖÂçºå¤È¹½ÁÛ¡×¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñÀ¯¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë°ÕÍß¤òÅÞ´´Éô¤ËÅÁ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÎ©»á¤Ï¡ÖÀ¯ºö¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀ¯¼£²È¤Î¿ÊÂà¤òÍí¤á¤Æ¾¡Éé¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Á¤ç¤¦¤ÉºòÌë¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¦ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñÂåÉ½¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¯ºöÏÀ¤ò²óÈò¤¹¤ëºîÀï¤Ç¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Ë´Ø¤¹¤ë½»Ì±¤ÎÈ½ÃÇ¤òÌµÎÏ²½¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÈµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤¿¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ËÜÍè¤ÎÀ¯ºöÈ½ÃÇ¤òÍ¸¢¼Ô¤Ë¶Ä¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡¢²þ¤á¤Æ¸¡Æ¤¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¤ÈÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÎ©»á¤Ï½°µÄ±¡µÄ°÷¤ò£´´üÌ³¤áÆüËÜ°Ý¿·¤ÎÃÄÀ¯Ä´²ñÄ¹¡¢·ûË¡²þÀµÄ´ºº²ñÄ¹¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ºòÇ¯¤Î»²±¡Áª¤ÎÈæÎãÂåÉ½Áªµó¤Ç¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤«¤éÎ©¸õÊä¤·¤ÆÅöÁª¤·»²µÄ±¡µÄ°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£