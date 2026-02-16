乃木坂46川崎桜、パリのスケート場で華麗に舞う1st写真集先行カット第3弾解禁
【モデルプレス＝2026/02/16】乃木坂46・川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）が4月14日に発売する1st写真集（タイトル未定／新潮社）より、先行カット第3弾が解禁された。
【写真】22歳乃木坂メンバー、Tシャツからおへそチラリ
今回公開されたのは、パリのスケートリンクで撮影された、スケートの衣装に身を包み、スケーティングを披露する1枚。小学2年生の時にフィギュアスケートを始め10年にわたり取り組んでいた川崎は、2023年に「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任するなど活躍の場を広げている。
写真集の撮影が決まった時に川崎が希望したのが「パリのスケート場で滑りたい」というもの。映画の撮影で使われたこともある、パリにあるスケート場での撮影が実現した。着用しているのは川崎がデザインに参加した、世界に1つしかないフェアリー感のある白のスケート衣装。フランスに旅立つ数ヶ月前から準備し、今回夢が実現した。
初めてのソロ写真集の撮影地として川崎が希望したのは、かねてより憧れがあったフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。南フランスの海辺の街・ニースでは、たっぷり日差しを浴びて水着撮影に挑戦。一方、花の都・パリでは、おしゃれな街を散策したり、以前から念願だった“あること”にも臨むなど、本人のやりたいことやこだわりがたくさん詰まった写真集となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆川崎桜、華麗なスケーティング披露
◆川崎桜、1stソロ写真集決定
