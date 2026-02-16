Snow Man目黒蓮「不可能はない」揺るぎない信念語る フェンディSP企画「JOURNEY - “旅路”」始動
【モデルプレス＝2026/02/16】フェンディ（FENDI）は、ブランドアンバサダーを務めるアーティストで俳優の目黒蓮（Snow Man）を起用したスペシャル企画「JOURNEY - “旅路”」を始動。1年を通じて展開される全4シリーズのインタビューを届ける。
【写真】スノ目黒、フェンディ新作纏い爽やかな笑顔
本企画では、101年目という新たな世紀へ向けて大きな一歩を踏み出す同ブランドと、新たな挑戦へと向かう目黒の旅路を追う、1年を通じて展開される全4シリーズのインタビューを届ける。第1弾は、メゾン創業時より受け継がれる「不可能なことはない」という揺るぎない理念のもと、新たなチーフ クリエイティブ オフィサーのマリア・グラツィア・キウリと共に歩みを進めるフェンディのビジョンとチャレンジを恐れず夢を実現した目黒の揺るぎない信念に深く迫る。
本編では、目黒が「フェンディ 2026年春夏 メンズコレクション」のトータルルックに身を包み、モダンなフォルムと機能性を兼ね備えた新作バッグ「フェンディ フラックス メッセンジャー（FENDI Flux Messenger）」を手に、さわやかなルックを完成させている。スムースカーフレザーを用いたこのバッグは、サテンルテニウム仕上げの「FF」ロゴバックルをフラップにあしらい、スポーティーかつ洗練された印象を与える。クラシカルなブラックとブラウン、そしてモダンなグレーの3色で展開している。また、足元には、スポーティーなフォルムと超軽量な履き心地が特徴の厚底スニーカー「フェンディ フライト（FENDI Flight）」を合わせ、スタイリングを仕上げた。
“不可能はないと思う瞬間”について語るインタビューでは、「何事もやる前に自分の中で完成形のイメージがしっかり湧いたら不可能はないなと思います。お芝居という面でさらに進化できたらいいかなと思いますし、人としてもまた1つ成長して帰ってこられたらいいかなと思います」と自身の揺るぎない信念を口に。さらに「今回の挑戦に際して、海外に持っていきたいなと思っているのは、フェンディのチャーム。フェンディのバッグにつけて、自分に対しても遊び心を忘れんなよっていうような思いも込めて、お守り的な感じで持っていけたらと思っています」とフェンディへの愛についても語った。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆フェンディ、目黒蓮の旅路を追うインタビュー企画を展開
◆目黒蓮「不可能はない」揺るぎない信念語る
