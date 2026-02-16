“SNS総フォロワー数180万人超”人気YouTuberひまひま、太田プロダクション所属を発表「精一杯頑張ります」
【モデルプレス＝2026/02/16】YouTuber、インフルエンサー、タレントとして活躍するひまひまが、2月16日をもって株式会社太田プロダクションに所属したことがわかった。
ひまひまは、2007年10月3日生まれ、東京都出身。小学3年生の頃にYouTube投稿を開始し、高校時代にはSNS総フォロワー数が140万人を超え、日本テレビ「踊る！さんま御殿」やTBS「サンデージャポン」など様々なテレビ番組に出演。日本テレビ「超無敵クラス」ではレギュラー出演し、2025年時点でSNS総フォロワー数は180万人を超え、タレントとしても活躍している。
所属にあたり、ひまひまは「この度太田プロダクションに所属することになりました。新しい環境に少し緊張していますが、前の事務所の皆様に経験させて頂いたことに感謝し、これからもその経験を活かして色々なことに挑戦していきたいと思います。ハッピーで明るい気持ちと感謝の気持ちを忘れず、支えてくださるファンの皆さまの期待に応えられるように精一杯頑張ります！今後も変わらぬ応援を宜しくお願いいたします」とコメント寄せている。（modelpress編集部）
【生年月日】2007年10月3日
【出身】東京（小学生のころ鹿児島に移住経験あり）
【特技】グミ当て【趣味】パン作り
【サイズ】153cm
◆ひまひま、太田プロ所属を発表
◆ひまひまプロフィール
