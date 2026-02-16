愛犬との初お泊り旅行にも！箱根の温泉ホテル「RETONA HAKONE」で家族みんなが喜ぶ快適な旅を
【女子旅プレス＝2026/02/16】神奈川県箱根町の「RETONA HAKONE（リトナ箱根）」は、ドッグツーリズムの新たな拠点として注目を集める、愛犬同伴特化型のライフスタイルホテル。箱根の豊かな森に抱かれた閑静なロケーションに、広々としたドッグランや愛犬と席を並べられるダイニングを完備。ハード・ソフトの両面で“愛犬ファースト”のサービス精神を体感することのできる、至福の空間が広がっています。
◆箱根の愛犬特化型ホテル「RETONA HAKONE」
「RETONA HAKONE」は、「RETURN TO NATURE（自然への回帰）」をコンセプトに、全15部屋の温泉付き客室、ダイニング、屋内外の多彩なドッグランやグルーミングルームなど、充実した施設を備えたドッグフレンドリーホテル。2024年3月末に閉業した“小田急 箱根レイクホテル”を全面リノベーションし、2025年12月、愛犬家とすべての犬たちが常に一緒に過ごせる宿泊施設へと生まれ変わりました。
箱根・桃源台エリアの山間にあり、鉄道の箱根湯本駅からは少々離れた場所に位置しているため、車もしくは、都内からホテル前の停留所まで直通運行のバスがおすすめです。
◆チェックイン時点で嬉しいサービスがいっぱい
まずはエントランス左手の受付にてチェックインを。2フロア吹き抜けのロビーは天井部から日が差し込み非常に開放的。ポップな色味のインテリアやアートが飾られていてとってもお洒落な雰囲気です。
巨大ケージ風の区切られたスペースで、グループごとにチェックイン手続きを行います。
敷地内はどこも愛犬同伴で過ごせる仕様。そのため犬と人の快適性を重視したサービスのひとつとして、愛犬の性格がわかる「マナーカラー」を導入しています。
3色のリボン（青：フレンドリーな性格／黄：その都度家族に様子を確認／赤：怖がり、人見知り、デリケートな性格）から、愛犬の個性に合った色を選び、見えるところに装着することで、対外的にその犬がどのような性格かが一目でわかるようにするもの。この「マナーカラー」のおかげで、滞在客同士やスタッフが各家庭の愛犬と適切な距離感で接することができるのです。
犬連れの旅行に必要なアイテムは、お掃除製品から館内の移動に便利なペットカートまで一式ホテル側でご用意いただけているので、お薬などそれぞれの必需品を除き手ぶらで来館しても、なに不自由なく過ごせます。チェックイン時に犬用おむつをいただけました。
特に嬉しいのが、人間と愛犬の館内着が同じデザインということ！犬用館内着はSS／S／M／L／LL／ダックスフンドM／コーギーMと、サイズ展開だけでなく一部胴長体型の犬種にも対応しており、チェックイン時に選択できます。愛犬と一緒にペアコーデ姿で過ごせるのも滞在したくなる理由のひとつです。
◆家族みんながリラックスして過ごせる客室
客室は60〜200平米の全10タイプ・15室。フロアタイプの中で最も広い「プレミアム・スイート」から、コンパクトながらゆったり過ごせる「デラックス」、一棟まるごと貸し切って“離れ”でプライベートな時間を過ごせる「ヴィラ・スイート」まで、様々なタイプが揃います。
クリーニングワイプや消臭剤などの日用品をはじめ、愛犬用のベッドやトイレ＆ペットシート、愛犬がベッドに乗り降りする際のベッドステップ、お散歩セット、ごはん・水飲み用のボウルまであり、至れり尽くせり。
室内は段差の少ないフラットなデザイン。犬が滑りにくく足腰への負担が少ない床材や、防音効果の高い壁材を採用しているので、元気いっぱいな愛犬との滞在も安心。ソファも大きく、おもてなしのコーヒーを飲みながら家族団欒のひと時をのんびり過ごせるでしょう。お部屋にある黒豆茶はノンカフェインで、人間も愛犬も飲めるものだそう。
もちろん人間にも快適に過ごせるような各種サービスを用意。まず全室の部屋風呂に温泉を完備。箱根の自然が育んだ温泉のかけ流し風呂を好きなタイミングで楽しむことができます。
館内着と別でパジャマタイプの部屋着があり、歯ブラシやスキンケア製品など身だしなみを整えるのに必要なアイテムも充実。
さらに、1階客室にはプライベートドッグランまたはウッドデッキ、2階客室にはインナーバルコニーまたサンルーフ付き。人間はお部屋でのんびり過ごし、愛犬は屋内外で存分にリフレッシュするという、思い思いの過ごし方が叶います。
◆ドッグランやラウンジスペースで隙間時間も充実
ドッグフレンドリーホテルというだけあり、愛犬が遊び回れる設備も非常に充実。敷地内に、屋内ドッグラン、関東最大級の広さを誇る約2,200平米の天然芝ドッグラン内に加え、ドッグパーク、森の中の散歩道ドッグガーデンがあり、屋内外どちらにも快適な遊び場が用意されています。
今回は冬の滞在とあって、箱根はすっかり雪模様だったため、屋内ドッグランを利用。屋内ドッグランは、小型犬用・大型犬用でスペースを仕切られるようになっているので飼い主も安心。のどが渇いた時のため、ドッグラン入口に犬用のミネラルウォーターが常時冷やされています。
もしお外で泥んこになっても心配無用。館内にグルーミングルーム（無料・要予約）が2室あるので、マイクロバブルシャワーや専用ドライヤーでいつでも綺麗さっぱり。
また、ラウンジには冷蔵庫にフリードリンクサービスとアイスのおもてなしがあり、こちらは滞在中無料でいただけます。たくさん愛犬と動き回った後は、好きなドリンクを飲みながら、ゆっくり一休みといきましょう。
◆一緒に美味しい食事の時間を共有するダイニング
館内1階のダイニングももちろん愛犬同伴可能で、食事の時間も愛犬を部屋に留守番させることなく、自宅同様に一緒に過ごすことができます。同じ空間に並んで食事を楽しめるのも、愛犬家にとって嬉しいポイントです。
扉付きの個室、半個室、オープンなソファ席といくつかタイプがあり、温かい季節はテラス席での朝食もおすすめ。こちらも愛犬の性格によって怖がりな子は個室、など優先的に割り振りいただけます。
人間用の夕食は、日本料理を現代的なコース仕立てで風味豊かに表現する「モダン懐石」。見栄えよし、味よしの旬菜七種盛りにはじまり、箱根山麓蕪のスープ、お造り、地元の焼き野菜を添えた甘鯛松笠焼き、鰻有馬煮と、地産地消の食材がお料理に取り入れられた豪華な内容です。メインディッシュと締めのごはんものは好きな一品を選べるプリフィクススタイル。
甘味はチョコや和菓子をアフタヌーンティーのようにスタンド皿にてサーブ。箱根の恵みを存分に味わい、旬の味覚をバランスよくお腹いっぱいいただけました。
料理長はペット栄養管理士の資格を持ち、愛犬用のメニューも監修。今回はラクダミルク入りリゾットに、和牛／鹿肉／鶏肉／鮪から選べるメイン料理、さらにデザートのさつまいもモンブランと栄養満点な内容。愛犬用にも懐石をイメージした三段仕立ての器で提供されます。
朝食は人間用には品数豊富な和洋食のいずれかを用意。オプションで犬用朝食の用意もあり、この日はラクダミルク、かわいい骨型のさつまいも蒸しパンと豆腐ハンバーグ、鱒御飯、お野菜のプレートでした。
飼い主が気兼ねすることなく、愛犬と共に旅の歓びを分かち合える「RETONA HAKONE」。実際に滞在してみて、初めての愛犬とのお泊りでも「ここなら安心」と思える環境づくり、サービスへの徹底ぶりを実感できた旅でした。愛犬との家族旅行先にぜひ訪れてみてほしい一軒です。（女子旅プレス／modelpress編集）
■RETONA HAKONE（リトナ箱根）
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町元箱根164
電話：0460-84-0107（受付時間10:00〜19:00）
【Not Sponsored 記事】