辻希美「急遽動物園に」休日の家族ショット公開「親近感湧く」「みんな楽しそう」と反響
【モデルプレス＝2026/02/16】タレントの辻希美が2月15日、自身の公式ブログを更新。休日に家族で動物園を訪れた様子を公開した。
また、動物の像に座った幸空くんと夢空ちゃんとの写真や2人の後ろ姿なども載せ、「ご飯も可愛くて外で食べるご飯は美味しいねってコアが言ってました」「久しぶりの動物園 凄く楽しかったです」とつづっていた。
【写真】5児のママタレ「笑顔が素敵」パンダの銅像前で撮影された家族4ショット
◆辻希美「凄く楽しかった」家族で動物園満喫ショット披露
辻は「今日は暖か日和だったので 急遽動物園に行って来ましたぁ」と報告。「パンダはもう居なかったけど 写真撮影してもらた」と記し、パンダの像を挟んで撮影した家族写真を披露した。夫でタレントの杉浦太陽と三男の幸空（こあ）くん、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんを抱っこ紐で抱いた辻が笑顔を見せる仲睦まじい姿が収められている。
◆辻希美の投稿に「笑顔が素敵」と反響
この投稿は「ほっこり幸せな気持ちになる」「みんな楽しそう」「親近感湧く」「理想の家族像」「笑顔が素敵」と反響を呼んでいる。
辻は、杉浦と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】