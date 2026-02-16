『R‐1グランプリ2026』ルシファー吉岡、ドンデコルテ渡辺銀次ら決勝進出9名決定！
『Indeed R‐1グランプリ2026』決勝進出者発表会見が、2月15日にて行われ、ファイナリストが発表された。決勝に進出するのは、しんや、今井らいぱち、渡辺銀次、ななまがり初瀬、さすらいラビー中田、真輝志、ルシファー吉岡、九条ジョー、トンツカタンお抹茶の9名。併せて決勝のネタ順も明らかとなった。
【写真】ドンデコルテ渡辺「1人なのでサンパチマイクを独り占めできる」 決勝進出者発表会見の様子
大会は今回で24回目。今大会のエントリー数は過去最多6171人となった。
準決勝に進んだのは35人。今大会にはフリーアナウンサーの石井亮次が出場し大きな話題に。準決勝まで駒を進めたが、惜しくも決勝進出はならなかった。
ほかにも準決勝には、吉本新喜劇の島田珠代、2009年のR‐1王者・中山功太、返り咲きを狙うZAZY、紺野ぶるま、サツマカワRPGら過去のファイナリストたちも臨んだが、決勝の舞台には進めなかった。
決勝には、ルシファー吉岡が8回目、真輝志とトンツカタンお抹茶はともに2024年以来2回目の進出。『M‐1グランプリ2025』準優勝のドンデコルテ・渡辺銀次をはじめ、7人が初の決勝進出となる。
決勝はこの9人で1stステージを争う。ネタ時間は4分。1stステージは、審査員による得点審査。上位3人がFinalステージで、もう1ネタ披露し、点数ではなく、審査員の決戦投票によって優勝者が決定する。優勝賞金は500万円。
決勝進出者発表記者会見はTVerスペシャルライブでも生配信。MCは見取り図。最初に名前を呼ばれたお抹茶が「茶柱1本！」というギャグを披露したことで、続くファイナリストたちも「○○1本」「〇柱」などのボケを重ね、見取り図が慌ただしくツッコミを入れるにぎやかな幕開けとなった。
『M‐1グランプリ2025』で初の決勝にして準優勝の大躍進を遂げたドンデコルテの渡辺は、「1人なのでサンパチマイクを独り占めできる」と喜びのコメント。2年ぶりに決勝の舞台へ戻った真輝志は、同期で、『M‐1グランプリ2025』王者のたくろう・きむらバンドに、決勝進出を一番に報告したことを明かすと、「M‐1ではたくろう、R‐1では僕が優勝すると約束していて。最高の形で約束を果たしてくれたので、僕も約束を果たしたい」と意気込んだ。
九条は準決勝トップバッターからの決勝進出に「めっちゃうれしい。順番は関係ない」と感激。中田は、よくケンカをするという相方・宇野にまだ決勝進出を報告しておらず、この場で「ざまーみやがれよ！」と挑発。しかし、ウエストランド・井口に決勝進出を報告したところ、「調子に乗るなよ」と返されてしまったそう。
3人の子どもを持つ今井は、現在東京に単身赴任中で、今大会で結果を残せなければ大阪に帰る覚悟を決めていたことを告白。決勝進出を家族や親族に報告した際には喜んでくれたことをうれしそうに語ると、「本当に多大なる感謝を届けたいです！」と言葉に力を込めた。
初瀬は、相方の森下も2020年に決勝進出しているため、『キングオブコント』『R‐1グランプリ』『THE SECOND』『ダブルインパクト』の4つの大会でファイナリストとなった“クアドラブルファイナリストコンビ”だと声を大にアピールしつつも、「4つのファイナリストにしては売れてない！」と嘆く。
今大会ファイナリストの中で一番若手となる芸歴7年目のラグビー芸人・しんやは、「『R‐1グランプリ』の“R”は“ラグビー”なんです！」と無理矢理主張。さらに、赤と白を基調にした短パンの衣装がよく似た初瀬に何度も「真似してる！」と絡むなど、若手とは思えない強気な姿勢で場を沸かせた。
ファイナリスト最多記録を更新した吉岡は、「準決勝の楽屋で仲よくしゃべる人がどんどんいなくなる」と寂しさを吐露しつつ、「なるべく積極的に次世代の友だちを作りたい」と、決勝とは別の抱負を語った。
「意識するファイナリストは？」という質問では、真輝志が2年前の決勝を振り返り、ルシファーを指名すると、「トップバッターで手ごたえがあったんですが、2番目のルシファーさんが最高得点をたたき出して、一気に差を付けられた」と悔しさをにじませ、リベンジを宣言。
渡辺も「ルシファーさん」と言うと、「同期ですが、先に活躍していたので、“ルシファーくん”と呼べるようになりたい」と宣戦布告した。なお、決勝進出者発表記者会見は、TVerで追っかけ・見逃し配信中だ。
決勝戦のMC、審査員は後日発表予定。
『Indeed R‐1グランプリ2026』は、カンテレ・フジテレビ系にて3月21日18時30分生放送。
決勝のネタ順は以下の通り。
＜『Indeed R‐1グランプリ2026』決勝ネタ順＞
■決勝ネタ順
1番目 しんや
2番目 今井らいぱち
3番目 渡辺銀次
4番目 ななまがり初瀬
5番目 さすらいラビー中田
6番目 真輝志
7番目 ルシファー吉岡
8番目 九条ジョー
9番目 トンツカタンお抹茶
