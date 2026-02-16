ハチミツ二郎の悲願『電動車椅子さんぽ』BS朝日で特番放送決定 有吉弘行からサラッと発表
お笑い芸人・ハチミツ二郎による『電動車椅子さんぽ』の特番が、3月8日午後6時からBS朝日で放送されることが決定した。
【写真】ベタ惚れする”マドンナ”と電動車椅子で散歩
日頃はMCとして番組を仕切っている有吉弘行が“イチ解答者”となり、体を張った問題や、プライベートを切り売りした禁断の問題に挑む面白クイズバラエティー『有吉クイズ』。きのう、有吉がハチミツ二郎（東京ダイナマイト）と電動車椅子で散歩する人気企画の第2弾「ハチミツ二郎が行く!! 電動車椅子さんぽin五反田」の思い出の味編が放送され、その中で特番の放送決定がサラッと発表された。
同企画の発端は、2025年1月に「有吉とメダルゲーム」回に出演した際の「BSで電動車椅子さんぽの番組がやりたい」という二郎のひと言がきっかけ。同年3月にBSでのレギュラー化を目指したパイロット版として地上波で第1弾を放送すると、大反響を巻き起こし、「ギャラクシー賞」2025年4月度の月間賞を受賞した。
その後、約1年ぶりとなる2月8日、15日に第2弾を放送。昨年9月の手術後、義足生活に奮闘する二郎が有吉と再会し、関太（タイムマシーン３号）や後編で合流したヒコロヒーとともに、思い出の地・五反田を巡る様子が放送された。名物グルメや娘へのプレゼント選びにほっこりしながら、一行は最後の目的地であるステーキハウスに到着。すると、そこで有吉がサラッとBSでの特番が決定したことを発表し、二郎が悲願がかなう形となった。
きのうの放送では、漫才での舞台復帰はもちろん、「義足になったからこそ、逆にまたやれるかなと思っている」というまさかのプロレス挑戦など、二郎が新たな目標について語るひと幕も。これには、「二郎が気落ちしているかなと思っていたけど、逆に元気が出ていたことが何よりうれしい」と語った有吉も「プロレスやりたいね！」と笑顔を見せるなど、終始笑いと優しさがあふれる散歩となった。
