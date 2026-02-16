プロ野球・ヤクルトの前監督である高津臣吾さんが、ホワイトソックス・村上宗隆選手のもとを訪問。ファンへその様子を共有しました。

高津さんは自身のインスタグラムのストーリーズを更新。“高津シンカーポーズ”での村上選手との笑顔の2ショットを掲載し「日本のみなさん！彼はめちゃくちゃ元気ッス！」とコメントを添えました。

今季からメジャー挑戦となる村上選手は、同日キャンプイン。ファーストやサードでの守備練習に励んだほか、3本の柵越えを見せた打撃練習やライブBPに参加しました。

ホワイトソックスのベナブル監督は、高津さんなどが村上選手のもとを訪れることに「ムネがどれだけ大きな存在なのか、改めて実感しています。彼がこれまで成し遂げてきたことを考えれば、これだけの注目を集めるのは当然だと思います」とコメント。キャンプ地にも村上選手の姿を見ようと多くのファンが訪れていますが「彼と一緒に、多くの人たちが集まってきているのも本当にワクワクしますよね。キャンプ全体がすごくいい雰囲気に包まれていて、楽しい空気が流れています」と笑顔を見せました。