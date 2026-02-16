先着でベリエちゃん＆ナカムラくんのポーチがもらえる！「マツキヨココカラ」限定のお得なコラボイベントは3月15日まで。

マツキヨココカラ＆カンパニーでは2026年1月16日から3月15日まで、ジュニアアパレルブランドのキャラクター「ナルミヤキャラクターズ」とのコラボキャンペーン「かわいいを探しに行こっ！」を開催中。

2月16日からは、対象商品の購入でオリジナルグッズがもらえるプレゼント企画の第2弾がスタートしました。

平成のトキメキが詰まったデザイン♡

期間中、「ルシードエル Re:（アールイー）」の各商品（1Dayサシェを除く）を2000円以上購入すると、先着・数量限定で「フラットポーチ」がもらえます。

デザインは、「メゾ ピアノ」のベリエちゃんと「エンジェルブルー」ナカムラくんを描いた全2種類。ランダムの配布です。

対象商品を購入したら、公式サイトの「引換画面はこちら」ボタンをタップし、該当する二次元バーコードを店舗スタッフに提示すると、オリジナルグッズが受け取れます。

オンラインストアでの購入は対象外となるのでご注意を。

オリジナルグッズは、1人1店舗1点までとなります。

開催期間は3月15日まで。

先着数量限定なので、気になる人は早めのチェックを。

（C）NARUMIYA INTERNATIONAL CO．，LTD．

（東京バーゲンマニア編集部）