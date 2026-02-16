去年2月、北秋田市で新聞配達中の女性を車ではねて死亡させたとして危険運転致死とひき逃げの罪に問われている男の裁判員裁判です。



男は「正常な運転が困難だったという認識はありません」と起訴内容を一部否認しました。



起訴されているのは、住所が北秋田市で無職の若松大和被告、現在は鈴木大和被告37歳です。



起訴状などによりますと鈴木被告は去年2月、酒を飲んだあとに普通乗用車を運転し北秋田市元町の市道で新聞配達をしていた56歳の女性をはねて死亡させたとして危険運転致死の罪に、また、女性をはねたにもかかわらずその場から走り去ったとして、ひき逃げの罪にも問われています。





秋田地方裁判所で16日に始まった裁判員裁判で、鈴木被告は「正常な運転が困難だったという認識はありません」と起訴内容を一部否認しました。弁護側はひき逃げの罪については争わない方針ですが、危険運転致死の罪は成立しないとして争う姿勢を示しています。事故直前に居眠り運転をしていたという鈴木被告。居眠りする前は正常な運転ができる状態だったと認識している、と弁護側は主張しています。次の裁判は18日、警察官などの証人尋問が行われます。