園児たちのスキーがみるみる上達！ 先月始めたばかりなのに…リフトに乗り初心者コースを1人でスイスイ 秋田
ミラノ・コルティナオリンピックで日本勢の活躍が連日伝えられていますが、子どもたちもウインタースポーツを楽しみました。
秋田市の園児たちは先月始めたばかりのスキーで成長を見せていました。
秋田市の太平山スキー場オーパスには、秋田市のこども園、あきた風の遊育舎の年長園児が集まりました。
板の長さは、かわいい80センチ。
風の遊育舎 澤口勇人園長
「特にスキーは、転んでは起きて転んでは起きての繰り返しなので、頑張る気持ちが育つので」
先月スタートした教室は16日が最後の5回目です。
ほとんどの園児が、これまでスキーの経験はありませんでした。
始めは怖かったリフトも今では普通に乗れるようになっています。
子ども達は、この教室のたびにみるみる上達し、初心者コースは一人でもスイスイ。
このスキー場で教室を実施する秋田市内の小学校は、今年は1校だけでした。
スキーをしない家庭も増える中、子ども達は、身近なスキー場で雪国のスポーツを楽しみました
田村アナウンサー
「家族と何回ぐらいスキー行ったことあったんですか？」
園児
「1回ぐらい」
田村アナウンサー
「スキーやってみてどうですか？」
園児
「楽しかったです」
田村アナウンサー
「今日何回目？」
園児
「5回目」
田村アナウンサー
「最初滑れた？」
園児
「うん」
田村アナウンサー
「最初から滑れたのか」
園児
「最初は滑れなかったけどそれから滑れた」
田村アナウンサー
「スキーやってみてどうですか？」
園児
「楽しい」
田村アナウンサー
「どんな所楽しいかな？」
園児
「すべるところ」
風の遊育舎では、これを機会に家族とも一緒にスキーを楽しんでほしいと話しています。