声優 梶裕貴が3月8日に東京ガーデンシアターにて開催する3Dエンタテインメントライブ『そよぎEXPO』の、新PVが公開された。

本PVにて、これまでベールに包まれていた『そよぎEXPO』の一部が明らかとなった。本ステージの核となるのは、梶の声をAI技術で再現したキャラクター 梵そよぎ（読み：そよぎそよぎ）が歌って踊る3Dライブパフォーマンス。そのほか、梶本人とのデュエットや朗読劇など、アナログとデジタルが鮮やかに融合する、本公演ならではの演出が予定されている。

また、公式ホームページで連載中の『梵そよぎ4コマまんが劇場』からは、梶と旧知の間柄であり、現在の声優界を牽引する山下大輝、岡本信彦、寺島拓篤、浦和希、下野紘（昼公演のみ）というゲスト陣が参戦。彼らによる公開生アフレコや、息の合ったトークセッションを通じ、声優の魂が吹き込まれる“人間の熱量あるパフォーマンス”が披露される。

本PVは、人間とAIが手を取り合う未来のエンターテインメントがどのような形を結ぶのか、その確かな鼓動を予感させる内容となっている。

さらに、『そよぎEXPO』の開催を記念し、公式X（旧Twitter）にてプレゼントキャンペーンを開催中。抽選で3名に、梶の直筆サイン（当選者名前入り）のオリジナルポスターがプレゼントされる。

なお、本公演に向けてアーティスト陣によって書き下ろされた楽曲全18曲を収録したコンピレーションアルバム『0rigin』が、各音楽配信サービスにて配信中。チケットは一般発売を受付中だ。詳細やチケット情報は特設サイトにて確認できる。

＜梶裕貴（「そよぎフラクタル」プロデューサー） コメント＞

最新AI技術を使えば、魔法のようなステージを瞬時に作ることができます。しかし、本プロジェクトが選んだのは、権利が守られた『クリーンなAI』のみを使用する道です。それゆえの制約もありますが、僕がこのライブで届けたいのは技術の誇示ではなく、AIを介して生まれる『人間の工夫』や『遊び心』です。

本当に大切なのは、最新技術そのものではなく、そこに宿る『人間のハート』。AIの可能性の先にある、我々人間の可能性。エンジニアとエンターテイナーが手を取り合い、人間とAIが共生する未来の形を、2026年3月8日のステージで証明します。

あの日抱いた期待を、想像もつかない形へ。人間とAIの境界線がなくなる瞬間を、ぜひ一緒に目撃してください。

（文＝リアルサウンド編集部）