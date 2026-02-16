もはや「解散ありき」は過去のものか　人数変え、期間伸ばし活動続けるオーディション発K-POPグループ

オーディション番組発のK-POPボーイズグループが“メンバー再編”を経て活動を継続する。9人組体制から5人組体制への移行が発表されたZEROBASEONE（ゼロベースワン）のことだ。

所属事務所WAKEONEは2月12日、ソン・ハンビン、キム・ジウン、ソク・マシュー、キム・テレ、パク・ゴヌクの5人がグループに残り、ZEROBASEONEとしての活動を継続することを発表した。

一方でジャン・ハオ、リッキー、キム・ギュビン、ハン・ユジンの4人はグループを離れ、それぞれ元の所属事務所へ戻る予定だという。

これにより、来月13日から15日までソウルのKSPO DOMEで開催される「2026 ZEROBASEONE WORLD TOUR [HERE ＆ NOW] ENCORE」が、ZEROBASEONEの9人組体制最後のステージになる見通しだ。

K-POP界ではこれまで、オーディション番組を通じて誕生した「プロジェクトグループ」は事前に設定された活動期間を終えると、解散するのが一般的とされてきた。人気や実績に関係なく、期限を迎えれば活動を終えるという形式は長らく“前提”とされ、I.O.I（アイオーアイ）やWanna One（ワナワン）など多くのグループがその流れに従ってきた。

なかでもIZ*ONE（アイズワン）は、解散時に惜しむ声が特に大きかったグループとして知られる。

2018年に『PRODUCE 48』を通じて結成され、IVE（アイヴ）のウォニョンとユジン、LE SSERAFIM（ルセラフィム）のチェウォンと宮脇咲良、SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美、さらにはクォン・ウンビ、チョ・ユリなど今を時めくスターを輩出した伝説的グループは、当初から定められていた2021年4月で活動を終了した。

解散直前には再始動を求めるファン主導のクラウドファンディングが行われ、約32億ウォン（約3憶2000万円）が集まるなど大きな反響を呼んだものの、最終的に再結成は実現しなかった。

ただ、近年はプロジェクトグループの形態にも変化が見られる。

『Girls Planet 999：少女祭典』から誕生したKep1er（ケプラー）は、当初2年半の期間限定での活動が予定されていたグループだった。ただ契約延長によって活動を継続しており、現在は9人組から7人組とメンバーの変動を経ながらも、グループとしての歩みを止めていない。

また、2025年放送の『BOYS II PLANET』から誕生したALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）は、契約期間が6年と報じられているなど、当初から長期活動を想定した体制が組まれたグループもある。

こうした流れを踏まえると、ZEROBASEONEが人数を減らしながらもグループとして存続する判断は、プロジェクトグループの新たな運営モデルの一例といえそうだ。

オーディション番組から誕生するK-POPグループの将来像は、従来のように一律で「解散」に収束するものではなく、柔軟な形へと移行しつつある。

