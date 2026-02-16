MLB Japanの公式アカウントが2月16日、Instagramを更新した。ヤクルトスワローズ前監督の高津臣吾氏とホワイトソックス所属の村上宗隆（26）内野手の2ショット写真を公開した。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

写真には、晴天のもと、ホワイトソックスのキャンプ地を背景に2人がボールを握るポーズを取っている姿が収められている。高津氏はグレーのカジュアルなスーツ、村上はシカゴと書かれたラフなウェアを着用している。太陽の光を浴びながら、2人とも爽やかな笑顔を見せ、仲の良さが伝わってくる。伝わってくる。

高津氏は2004年からホワイトソックスに所属しクローザーとして活躍した経歴を持つ。ヤクルトに加え、ホワイトソックスも2人が在籍した共通の球団になったことを象徴する1枚になっている。

【画像】ボールを握るポーズを取る村上と高津氏（画像はMLB Japan Instagramより引用）

この投稿にはフォロワーから「師弟コンビ」「再会出来て良かったですね」と再会を喜ぶ声のほか、「高津さんの方が焼けまくってる」と日焼けした姿への反応も寄せられた。また「こうやってみると高津さんもてデカいですよね！！」という指摘の通り、所属事務所の吉本興行によると、高津氏は身長183センチ。スラッガーの村上と並んでも引けを取らないその上背に、改めて驚くファンもいたようだ。