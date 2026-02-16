「監督はパニック」「最悪のシナリオ」韓国サッカー界に激震！相次ぐ“悲報”に韓メディアは騒然「青天の霹靂だ」
韓国代表に激震が走っている。
アル・アインのMFパク・ヨンウが長期離脱中のなか、２月上旬にホール・ファカンのMFウォン・ドゥジェが今季絶望の怪我を負ったのに続き、今度はバーミンガムのMFペク・スンホも肩を負傷したのだ。
相次ぐボランチの負傷に、韓国メディアは悲嘆。「ホン・ミョンボ監督はパニックだ！ワールドカップ前にまたも負傷。『中盤の鉄人』ペク・スンホも、ついに倒れた」と報じている。
「パク・ヨンウとウォン・ドゥジェを負傷で失った韓国代表に、またしても不運な展開が訪れた」
「負傷の程度はまだ明らかにされていないが、北中米ワールドカップまで約４か月を控えているホン・ミョンボのチームにとっては、間違いなく歓迎できないニュースだ」
記事は「ペク・スンホも負傷で戦列を離れることになれば、すでに中盤の構成に大きな懸念を抱えているホン・ミョンボにとって最悪のシナリオとなる」と懸念を示した。
また、『スポーツ朝鮮』も「ホン・ミョンボ、まさかの青天の霹靂だ。中盤は壊滅状態。パク・ヨンウ、ウォン・ドゥジェに続き、今度はペク・スンホか」と嘆いている。
韓国代表を率いるホン・ミョンボ監督は、フェイエノールトのMFファン・インボムとコンビを組むボランチの人選に頭を悩ませることになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
