「かつみ・さゆり」のさゆり、K-POPアイドルとの3ショットが話題 “引けを取らない美貌”に反響「メンバー加入できる」
お笑いコンビ「かつみ・さゆり」のさゆり（56）が15日、自身のインスタグラムを更新。韓国の6人組ガールズグループ・STACYのメンバーと撮影した3ショットを公開し、“K-popアイドルに負けていない”美貌が話題となっている。
【写真】「さゆりさん誰よりもアイドル」K-POPアイドルと“美脚”を披露した“かつみ・さゆり”さゆり
さゆりはSTACYのメンバー・スミン（SUMIN）、ユン（YOON）とハートポーズをした3ショットと、夫・かつみ（62）も加わった4ショットを披露した。
投稿には「かっわいい〜 一生懸命日本語使って伝えてくれて感激ぼよ〜 そして 毛穴がない！ない！ない！ない！見当たらな〜い！つるっつるん 目の保養の巻〜」と、2人の美貌を大絶賛し、出会えたうれしさを伝えている。
しかし、コメント欄には「さゆりさん〜全然負けてないよ!!」「さゆりさんもスタイル抜群でお綺麗で素敵です」「さゆりさん誰よりもアイドル」「メンバー加入できる美しさ&スタイルです」「さゆりさん美しすぎる」などと、若々しいさゆりの美貌に反響が集まっていた。
