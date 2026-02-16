KAWAII LAB. 4周年記念イベント5Daysが閉幕 CUTIE STREETが初の日本武道館単独公演をサプライズ発表
アソビシステムによるアイドルプロジェクト・KAWAII LAB.の4周年記念イベント『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE』が11日から15日の5日間にわたり、神奈川・Kアリーナ横浜にて開催された。また、最終日に開催されたCUTIE STREETの単独公演で、CUTIE STREETの日本武道館単独公演2Daysが開催されることが発表された。
2022年2月14日に発足したKAWAII LAB.の4周年を記念し、11日には『KAWAII LAB. BEST ALBUM』が発売され、今回は、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、MORE STAR、そして次世代メンバーのKAWAII LAB. MATES、KAWAII LAB. SOUTHら総勢53名が集結し、5日間にわたる熱狂のライブを開催した。
11日、14日に行われた『KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION〜』は、音楽アワードをコンセプトにした「KAWAII LAB. BEST AWARDS 2026」を開催。KAWAII LAB.所属アイドルたちの活躍が“BEST TOP SPEED GROUP”“BEST KAWAII SONG”など、さまざまな賞で発表された。ライブはTEAM KAWAII LAB.による「CHU CHU CHU研究中！」から始まり、ラストには今回初披露となった合同曲「カワラボとばびゅーん！」を披露し、ファンの心を掴んだ。また、14日の公演にて雑誌『LARME』とコラボレーションしたKAWAII LAB. 4周年記念ブックの発売が発表された。
12日にはFRUITS ZIPPERの単独公演を開催。メンバーそれぞれの“好き”とファンの“好き”を集めた同公演は、紅白歌合戦で着用した衣装や過去の生誕衣装などさまざまな衣装でパフォーマンスを行い、会場を大いに盛り上げた。さらに、先日行われた東京ドーム公演で披露したCOSEIメドレーや、『KAWAII LAB. BEST ALBUM』のために行われたファン投票の上位3曲、メンバーそれぞれがテーマを決めて選んだ1曲を披露するなど、ファンとの絆をさらに深めた1日となった。
13日に開催されたCANDY TUNEの単独公演では、KAWAII LAB.所属グループの人気曲をメドレー形式で披露。「わたしの一番かわいいところ」「かわいいだけじゃだめですか？」などをCANDY TUNEがカバーし、会場に集まったファン全員をヒートアップさせた。アンコールでは新曲「HAPPY BOUNCE BIRTHDAY」を初披露。さらに、この楽曲が表題曲となる3rdシングルCDが4月22日にリリースされることや、収録曲が4月より放送されるアニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（NHK Eテレ）のエンディングテーマに決定するなど、うれしい発表に多くのファンが歓喜した。
KAWAII LAB.4周年イベントのラストを締めくくったのはCUTIE STREETによる単独公演。先日配信リリースされたばかりの新曲「ゆめみるプリマドンナ」と、人気曲「ひたむきシンデレラ！」をマッシュアップした「ゆめみるシンデレラ！」が初披露されると会場の熱気は一気に上昇。ライブ終盤では、SNSで公開されたティザー映像が話題を呼んでいた「ゆめみるプリマドンナ」のミュージックビデオを会場に集まったファンとメンバーで一緒に鑑賞する微笑ましい場面も。ドレス姿のメンバーたちに全員が見惚れていたかと思いきや、ラストには8月25日、26日の2日間、グループ史上初となる日本武道館での単独公演開催がサプライズで発表された。
会場は割れんばかりの歓声に包まれ、メンバーの板倉可奈は「2年目を武道館でみんなと迎えられるということですね。うわぁうれしい！絶対来てください！」と喜びをかみしめ、ファンに呼びかけた。
なお、4周年記念イベントは3月7日、8日に兵庫・神戸ワールド記念ホールでも開催。さらに、KAWAII LAB.からアイドルデビューを目指すメンバー発掘オーディションのエントリーが開始された。
KAWAII LAB.は昨年、FRUITS ZIPPERとCANDY TUNEがNHK紅白歌合戦に出場、SWEET STEADYも数多くのテレビ番組に出演し、CUTIE STREETは日本レコード大賞新人賞を受賞。さらに、新グループのMORE STARもデビューを果たすなど、話題が絶えない一年だった。
