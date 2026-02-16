スーパー戦隊シリーズ企画協力などの「企画者104」業務活動の休止を発表 スタッフの今後説明、「未来へ」のメッセージ
テレビ朝日系の特撮「スーパー戦隊シリーズ」の企画協力などを手がけた「株式会社 企画者104」が16日、Xを通じて業務活動の休止を発表した。
【動画】『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』キャストがファンに感謝のメッセージ
午後1時04分に書面を投稿して「いつも応援ありがとうございます。弊社『株式会社 企画者104』は創業以来皆様より格別のご厚情を賜り、今日まで存続してまいりました。そしてこの度スーパー戦隊シリーズの休止にともない、弊社もその業務活動を休止することとなりました」と伝えた。
「関係各社の皆様、旧スタッフ、そして素晴らしき歴代キャラクターデザイナーの皆様には多大なるお力添えをいただきました」と感謝。同アカウントは閉鎖しないが、定期更新は終了するとした
また「こちらでファンの皆様と触れあえたことはとても幸せでした。弊社スタッフは企画者104を円満に卒業し、次シリーズにて同等の業務を担当しております。全ての皆様に、心より感謝申し上げます」とつづった。
また、「あたたかく見守ってくれた皆様へ」として、「リセットの時が来てしまいましたががんばって前進いたします」「とても楽しかった日々に感謝します」、そして「うつりゆく未来へ幸多かれ」とメッセージをつづった。
スーパー戦隊シリーズは、最新作『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』が今月8日に最終回が放送され、50年の歴史に一区切りを迎えた。特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】の第1弾『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』が、15日から放送スタートした。
