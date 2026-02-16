『5時夢』マツコの代打登場「あの人の近況はネットニュースで」 若林史江氏は嘆き
TOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）が、16日に放送。9日放送を手術・入院のため休演したマツコ・デラックスの代打が登場した。
【動画】シリーズ化すんなよ！マツコ「神奈川県33市町村」全部言えるかチャレンジ
代打を務めたのはダイアナ・エクストラバガンザ。ダイアナは、同じくマツコが不在だった『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』時のことを振り返りながら「あの時もあの人が腰をいわせていてさ…」としつつ「あの人の近況は、だいたいネットニュースで」とニヤリ。月曜コメンテーターの若林史江氏も「メールを送ったのに、一向に返信がこなくてさ…。それで確認したら、メールが全部返ってきていて…。新しいメールアドレスを教えてもらえていないのか」と嘆いていた。
月曜コメンテーターを務めるマツコだが、9日はスタジオを欠席し、電話で出演。どうしたのか問われると、「ちょっとすいません。急だったんだけど。首の脊髄が圧迫されちゃって。手とかに痺れが出始めちゃって…」と症状を説明。「それでさ、病院に行ったらさ、ちょっと急いで手術した方がいいって言われて今、実はもう手術して入院してんだ」と明かした。
マツコは続けて「ちょっと急にさ、お休みをいただくことになっちゃって。申し訳ないって思いで、今日ぐらいはちょっと大人しくごめんなさいって言おうと思ったら…」というも「あまりのしょぼくれた画面に…私はこんなところに映ってるんだって」と“マツコ節”。MCの大島由香里が「お元気そうで何よりです」とまとめた。
マツコは「首の神経が圧迫されてただけで。はい、他はもう元気なので」と改めて現状を説明。いつ頃戻ってこられそうかと聞かれると、「いや、だから、その、何。はっきりとはわからないのよね。まださ、手術して、3日ぐらいしか経ってないから。術後の経過とか見ていただいて、先生に。それで決まる感じだから」と答えていた。
