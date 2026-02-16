女子高生YouTuberひまひま、太田プロ所属決定「ハッピーで明るい気持ちと感謝の気持ちを忘れず」
チャンネル登録者数99万人を誇るYouTuberでタレントとしても活動する、ひまひま（18）がきょう16日から太田プロダクションに所属することが決定した。SNS総フォロワー数は180万人を超える高校3年生は「ハッピーで明るい気持ちと感謝の気持ちを忘れず、支えてくださるファンの皆さまの期待に応えられるように精一杯頑張ります！」とフレッシュに意気込む。
ひまひまは小学3年生の頃にYouTube投稿を開始し、高校時代にはSNS総フォロワー数が140万人を突破。日本テレビ『踊る！さんま御殿』『シューイチ』やTBS『サンデージャポン』などに出演し、日テレ系『超無敵クラス』ではレギュラーとして活躍した。
現在はYouTubeだけでなくTikTokでも50万人以上、インスタグラムでも25万人以上のフォロワーを獲得。今後はタレント活動の幅を広げるため、『超無敵クラス』で共演していた指原莉乃をはじめ多数のタレント、芸人、俳優を擁する太田プロダクションに所属する。
YouTuberとして約10年も活動しており、カメラの前で自然なトークは定評があるだけでなく、若者らしくトレンドにも敏感で、フォトジェニックな魅力も持つ。タレントとしてこの春からどんな飛躍を見せてくれるか。
●ひまひまコメント
この度太田プロダクションに所属することになりました。
新しい環境に少し緊張していますが、前の事務所の皆様に経験させて頂いたことに感謝し、これからもその経験を活かして色々なことに挑戦していきたいと思います。
ハッピーで明るい気持ちと感謝の気持ちを忘れず、支えてくださるファンの皆さまの期待に応えられるように精一杯頑張ります！今後も変わらぬ応援を宜しくお願いいたします。
ひまひま
