船越英一郎主演“2時間サスペンス”第2弾放送決定 盛り上がりを実感「みなさんが楽しみにして下さっている」
俳優の船越英一郎が主演を務めるBS日テレの2時間サスペンスドラマ「令和サスペンス劇場『弁護士 六角心平 京都殺人事件簿 2』」が、4月4日午後7時から放送される。
【写真】ひげ姿も渋くてカッコイイ…前作「令和サスペンス劇場」に主演した船越英一郎
東京で仕事も亭主もクビになった六角心平（船越英一郎）が京都に移り住み、弁護士として仕事を再開し、難事件に挑む本シリーズ。約1年ぶりの第2弾となる今回は、認知症の老人が殺される事件に遭遇する。六角は独自に事件を追うと、経営方針を巡る姉弟の対立、土地取引に絡む半グレ組織の存在などが明らかになる。そんな中、警察が重要参考人として追っていた人物が遺体で発見され、事件の謎は深まるばかり。2つの事件の真相に六角はたどり着けるのか。人間の強さ、人間の苦しみ…事件を通し、浮かび上がった家族の絆を守るため奮闘する。
またこの放送に先駆けて、3月28日午後7時から第1弾をアンコール放送する。
■船越英一郎 コメント
「第1弾しか放送されていない中で、今回の第2弾の撮影を見学していた京都の方々から、『また六角心平が観られるんですね！』『あの弁護士さんのドラマ、観ましたよ！！』と声をかけて頂いて、びっくりしました。みなさんが楽しみにして下さっているんだと実感しましたね。熱量が上がり、モチベーションもさらに高くなりました。ぜひ京都サスペンスの復活の続きを見届けていただきたいと思います」
■あらすじ
東京で仕事も亭主もクビになった六角心平（船越）が京都に移り住み、憧れの町屋暮らしを始めて1年余り。世捨て人のような生活からも立ち直り、再び弁護士として仕事を再開していた。
ある日、六角は依頼人である老舗風呂敷店の会長である老婦人宅を訪ねると、会長が亡くなっているのを発見する。死後数日経過しており、孤独死とみられる状況だった。亡くなった依頼人には認知症の症状があり、現場は密室だったことで京都府警は事件と事故の両面で捜査を始めるが、死因が特定されたことで殺人事件と断定。沢井涼子（黒谷友香）ら捜査一課が捜査の指揮をとることになった。
六角も独自に事件を追うと、30年前に老舗風呂敷店で起きた経営方針を巡る老婦人とその弟の対立や土地の所有権をめぐる不透明な取引が明らかになっていく。認知症につけ込んだ犯罪の様相が次第に明らかとなり、六角の怒りは頂点に達し、沢井とともに事件解決へ動き出す。
そんな中、警察が重要参考人として追っていた人物が遺体で発見され、事件の謎は深まるばかり…。2つの事件の真相に六角はたどり着けるのか。つまずいた経験から立ち上がる人間の強さ、自分一人で重荷を抱え込んでしまった人間の苦しみ…事件を通した出会いに六角は弁護士として真摯に向き合い、浮かび上がった家族の絆を守るため奮闘する。弁護士・六角心平 第二弾、再生の物語がいま始まる。
