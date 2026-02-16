乃木坂46川崎桜、フィギュアスケート歴10年の腕前披露 特注の衣装まとい華麗なスケーティング
乃木坂46の5期生・川崎桜（崎＝たつさき）の1st写真集（タイトル未定／新潮社）が4月14日に発売する。このたび、先行カット第3弾が公開された。
【写真集カット】かわいすぎる！キュートな"へそチラ"ショット
“さくたん”こと川崎の初写真集の撮影地は、かねてより憧れがあったというフランス。気候や雰囲気の異なる2都市での撮影を通じて、これまでにない多彩な表情を引き出した。写真を「撮影の時系列順」に構成することで、だんだん心が解けていき、自分自身を解放していく様子が自然に伝わる内容に。今まで見たことがなかった表情が収められている。
私服姿や、ドレスに身を包み凜とした表情を見せる姿、カメラを意識せず顔をくしゃくしゃにして笑う姿、すっぴんで物思いにふける姿など、大人びた一面と無垢な一面、その振り幅に魅了される、22歳の川崎を切り取った写真集となっている。
今回公開されたのは今回公開されたのは、パリのスケートリンクで撮影された、スケートの衣装に身を包み、スケーティングを披露する1枚。小学2年生の時にフィギュアスケートを始め、10年にわたり取り組んでいた川崎は、2023年に「世界フィギュアスケート選手権2023」（フジテレビ系）スペシャルサポーターに就任するなど活躍の場を広げている。
写真集の撮影が決まった時に川崎が希望したのが「パリのスケート場で滑りたい」というもの。映画の撮影で使われたこともある、パリにあるスケート場での撮影が実現した。着用しているのは川崎がデザインに参加した、世界に一つしかないフェアリー感のある白のスケート衣装。フランスに旅立つ数ヶ月前から準備し、今回夢が実現した。
