桑田佳祐の古希の誕生日 2月26日に茅ヶ崎FMで特別番組が放送決定 ゲスト迎え3時間生放送
神奈川県茅ヶ崎市のコミュニティFM「茅ヶ崎FM（通称：エボラジ）」では、桑田佳祐が古希の誕生日を迎える2月26日の午後2時から、特別番組『クライオエンジニアリング presents「おめでとう桑田佳祐〜言葉がつなぐ時間〜」』を、3時間にわたって生放送する。
サザンオールスターズのメンバーとして、またソロアーティストとして、日本の音楽シーンを長年にわたり牽引し続けてきた桑田。同番組では、その“歌”の中に込められてきた言葉に焦点を当て、世代や立場を越えて人々の人生に寄り添ってきた軌跡を、ラジオならではの温度感で届ける。
番組では、リスナーから「心に残っている桑田佳祐の歌詞」「思い出の楽曲と、そのエピソード」「人生の節目で聴いていた一曲」などを募集し、寄せられたメッセージとともに楽曲を紹介。桑田の言葉がどのように人の心に残り、時間をつないできたのかを浮かび上がらせていく。桑田の歌詞が持つユーモア、優しさ、切なさ、そして時代を超える力を、リスナーと共有する参加型企画となる。
ゲストには、桑田やサザンオールスターズのサポートギタリストを務める斎藤誠と、コーラスとして活躍するTIGERが登場。2人だからこそ語れるエピソードを通して、“言葉を紡ぐ表現者・桑田佳祐”の素顔に迫る。
桑田のゆかりの地・茅ヶ崎から発信するこの特別番組は、音楽と地域、そして人と人をつなぐ茅ヶ崎FMならではの企画。茅ヶ崎FM隣接の「茅ヶ崎カフェ」ではこの日、特別に「スペシャル佳祐ドック」を限定70個販売する。
■茅ヶ崎FM特別番組『おめでとう桑田佳祐〜言葉がつなぐ時間』
放送日時：2月26日（木）14:00〜17:00（生放送）
放送場所：茅ヶ崎FMスタジオ横ミッドタウン
パーソナリティ：宮治淳一／政井マヤ
ゲスト：斎藤誠／TIGER
※併設する茅ヶ崎カフェから観覧可能
